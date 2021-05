Nezletilá dívka otěhotněla při sexu na lavičce, mladík dostal podmínku

Krajský soud v Plzni potrestal mladého muže z Domažlicka podmínkou za pohlavní zneužití nezletilé. Mladík se k sexu s dívkou mladší patnácti let, kterou přivedl do jiného stavu, přiznal. Hrozilo mu až osm let vězení.