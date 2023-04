Zemřel Jiří Kohout, nadšenec a odborník na veřejnou dopravu. Bylo mu 44 let

Podle webu Československý dopravák Jiří Kohout zemřel náhle v sobotu 22. dubna.

Do Plzeňských městských dopravních podniků nastoupil v říjnu 2006 do oddělení plánování dopravy. „Tam se stal postupně vedoucím. Byl u mnoha významných projektů - vybudoval dispečink řízení vozidel MHD s online sledováním poloh vozidel. Byl u tvorby veškerých aplikací, které dnes používají cestující. Byl matadorem a otcem mezinárodních konferencí. Jeho kroky byly vždy promyšlené a měly takzvaně tah na branku,“ píšou dopraváci na webu PMDP.

Veřejná doprava byla Kohoutovým celoživotním zájmem. Ve studentských letech se angažoval ve Společnosti pro veřejnou dopravu, intenzivně podporoval rozvoj elektrické veřejné dopravy a například záchranu trolejbusů v Mariánských Lázních.

Právě elektrický pohon určil jeho další směřování po dokončení gymnázia, když nastoupil na Západočeskou univerzitu v Plzni, na jejíž elektrotechnické fakultě se věnoval matematickému modelování, které zakončil doktorským titulem. Mimo to absolvoval ještě vzdělání v rámci programu MBA.

Byl autorem řady odborných i populárně naučných textů, mimo jiné unikátní publikace 80 let Plzeň trolejbusová, věnované historii plzeňských trolejbusů.

Dlouhodobě a aktivně reprezentoval Plzeň a ČR také na poli Mezinárodní asociace veřejné dopravy sídlící v Bruselu, kde byl nejprve řadovým členem trolejbusové komise (Trolleybus Committee), později byl zvolen jejím místopředsedou a v roce 2020 se dostal po zásluze do pozice nejvyšší. Zde se snažil intenzivně pracovat na podpoře trolejbusové dopravy.

Web Československý Dopravák napsal, že Kohoutova práce byla mnohdy neviditelná, z jejích plodů však dnes těží nejen Plzeň a Česká republika, ale doslova celá Evropská unie.

„Byl to právě Jiří Kohout, kdo v návrhu směrnice o čisté mobilitě, která se zabývala finanční podporou ze strany EU a definovala, co je a co není bezemisní či nízkoemisní vozidlo, odhalil, že se jaksi pozapomnělo na trolejbusy. Svým bitím na poplach a energickým nasazením se mu na nejvyšších úrovních podařilo prosadit, že se slovíčko ‚trolleybus‘ do definice bezemisního vozidla nakonec dostalo, což nyní a v letech následujících umožňuje dopravcům napříč EU využívat dotací na nákup trolejbusů,“ uvádí web.