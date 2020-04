Firmy sčítají škody, některé se rozloučily s agenturními pracovníky

Nejhůř jsou na tom hotely, které budou moci otevřít až 25. května, tedy po pauze trvající dva a půl měsíce.

„Až se vše uvolní, uvidí se, jak moc koronavir cestovní ruch zasáhl. Může se stát, že některé hotely zbankrotují a banky budou jako zástavní věřitelé hledat provozovatele. To jsou ale zatím spekulace, které se doufejme nenaplní,“ sdělil ředitel hotelu Horizont z řetězce Orea na šumavském Špičáku Jan Lauterkranz.

Konkrétnější je ale Plzeňský Prazdroj. „Dopad vládních nařízení na pivovary je drastický. Propad prodejů je v řádech desítek procent. Zásadní pro nás je, že neprodáváme čepované pivo do hospod, tento výpadek nelze ničím nahradit. A to ani zvýšeným zájmem o balené pivo. Navíc máme obrovské náklady s řešením stávající situace v hospodách, kterým se snažíme pomoci, aby současnou situaci přežily,“ uvedl mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.

Podle něj má navíc pivovar signály, že zhruba deset procent z celkového počtu hospod po krizi neotevře. „Vyplývá to z našich interních dat,“ sdělil mluvčí.

Pivovar se tedy snaží vlastními aktivitami docílit, aby jejich počet byl co nejmenší. „Rozhodli jsme se například, že jim nahradíme všechny sudy, které během zavření hospod expirují,“ popsal Kovář. Propouštění podle něj zatím není na pořadu dne.

Firmy se rozloučily s agenturními pracovníky

Růžová není situace ani ve strojírenství. Odborový svaz Kovo v Plzeňském kraji působí ve více než osmdesáti firmách, kde pracuje na 30 tisíc zaměstnanců. Firmy v oblasti automotivu vyrábějící součástky pro automobilový průmysl zatím na krizi reagovaly tak, že se rozloučily s většinou zahraničních agenturních zaměstnanců.

„Kmenové zaměstnance ale zatím hromadně propouštět nezačali,“ uvedl vedoucí regionálního pracoviště odborového svazu Kovo v Plzni Ivo Kužel. Přiblížil, že ve firmách napojených na automobilový průmysl se v uplynulých týdnech jelo na 10 až 20 procent výroby.

Zbylí zaměstnanci byli na odstávkách a s pomocí státního programu Antivirus jim jsou kompenzovány mzdy. Nyní po spuštění výroby v automobilkách se výroba opět rozbíhá.

„Spousta podniků nepropouští a čekají, co bude. Dost velká část cizinců, které zaměstnávaly pracovní agentury, odjela domů,“ potvrdila Eva Jančaříková z plzeňské pobočky personální agentury Hofmann Personal.

Pokud k propouštění dojde, první na řadě budou podle ní dělníci bez výučního listu. Živořit podle Jančaříkové ale budou pracovní agentury zaměřené jen na zásobování firem v oblasti automotiv.

Provozovatelům hotelů nezbývá než se těšit na 25. květen, kdy budou moci otevřít. Podle Lauterkranze bude podstatné, jaké podmínky budou muset hotely po otevření splnit.

„Když zakážou hromadné stravování, bude to problém. Jídlo je totiž zásadní položka v tržbách,“ popsal ředitel, který odhaduje, že hotely čeká několik hodně složitých let. Přiblížil, že řetězec Orea zatím nepropouští kmenové zaměstnance.

„Zažádali jsme o státní podporu Antivirus na pokrytí části platů zaměstnanců, lidé jsou tedy doma se 100 procenty platu,“ přiblížil ředitel, podle kterého je to od státu velká podpora, protože mzdy tvoří zhruba polovinu nákladů.

Hotely čekají na 25. květen, kdy budou moci otevřít

Zatím se podle Lauterkranze zdá, že stát nehodlá cestovní ruch, který tvoří zhruba tři procenta českého HDP, hodit přes palubu. Podporou by podle něj mohl být i systém poukázek na dovolenou v Česku, které se stát snaží nastartovat.

„Třetinou by se na nich podílel zaměstnavatel, který by si tento náklad mohl odečíst z daní, třetinově stát a zbytek by zaplatil klient, kterému by se tak zlevnila dovolená,“ přiblížil ředitel.

I když se ale za měsíc hotely otevřou, zůstává hodně neznámých. Velkou otázkou jsou podle ředitele Horizontu agenturní zaměstnanci ze zemí mimo EU, kteří po uzavření hotelů odjeli domů. V podniku tvořili zhruba polovinu zaměstnanců a podobné je to i v jiných velkých hotelích.

„Takže pokud zůstanou zavřené hranice a nepustí nám je sem, budeme mít problém, pokud tedy nebudou volní Češi propuštění z jiných oborů. Ne každého ale v našem oboru, kde jde o komunikaci s lidmi, můžeme zapojit,“ přiblížil ředitel.