Prazdroj má novou flotilu long trucků, jeden pojme 30 tisíc lahvových piv

„Long trucky značky Mercedes Benz nahradí staré tandemové soupravy, kterým již končí životnost,“ vysvětlil nutnost obměny flotily pivovarských nákladních vozů mluvčí pivovaru Zdeněk Kovář.

Nové soupravy jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi. Mají větší nákladový prostor, do kterého se vejde více piv než do klasických kamionů. Zatímco ve starých vozech se přepravilo 33 palet, do nových se vejde o pět více.

„Což zlepšuje ekonomiku jejich provozu a zároveň to má i pozitivní dopady na životní prostředí,“ vysvětlil Kovář.

O výbavě long trucků jednal pivovar se samotnými šoféry. „Vůz nemá klasická zpětná zrcátka, ale je vybaven speciální technologií MirrorCam, umožňuje poloautomatickou jízdu, což ulehčuje cestování na dlouhé vzdálenosti,“ dodal mluvčí.

Každý vůz je dlouhý přes dvacet metrů, všechny jsou v majetku leasingové společnosti.

Kromě automobilů Prazdroj využívá k přepravě pěnivého moku i železniční nákladní dopravu.

Na trase Plzeň - Nošovice pivovar od loňského roku rozváží nejen pivo, ale i obaly. „Tím dokázal odstranit 416 kamionů z českých silnic a dálnic ročně,“ uzavřel Kovář.