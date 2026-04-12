Někteří účastníci hovořili o tom, že se na konferenci objevovalo už objevené, protože například v Plzni zkušenosti s tím, jak lidem zajistit byty, jsou. Vzniklo zde totiž sídliště Sylván. Objevila se i kritika, že řešení hledají ti, kteří tu nedostatek bytů způsobují, tedy velcí developeři. Hlavním článkem konference byl Dušan Kunovský, zakladatel firmy Central Group, která je jedním z největších českých rezidenčních developerů.
Organizátoři na úvod odpověděli anketou na otázku, jaké typy bydlení v regionu nejvíce chybějí. „Dostupné nájemní bydlení pro střední příjmové skupiny a startovací byty pro mladé rodiny neboli pro ty, kteří mají stabilní příjem, ale nemohou si dovolit vlastní bydlení,“ uvedl v úvodu odborník na reality Michal Vacek.
„Je třeba vytvoření praktické mašiny se vzorovými postupy, smlouvami, dokumenty, o které se budou moci jednotliví investoři opřít. Je možné využívat optimalizované typové projekty, to vše může nakopnout bytovou výstavbu v České republice. Máme podporu ministrů Karla Havlíčka, Aleny Schillerové i Zuzany Mrázové,“ uvedl Kunovský.
Poté, co Kunovský vyčíslil počty bytů, které společnost Central Group postavila a za kolik, poznamenal před fórem náměstek plzeňského hejtmana Petr Vanka z ANO, že si spočítal, že jeden byt vychází na 8,7 milionu korun. „Pokud byt koupí město, tak jaký bude muset určit nájem, aby se mu to alespoň za 30 let zaplatilo? Musíme vymyslet nějaký dotační titul, abychom to zadotovali nebo dopláceli nízkopříjmovým skupinám,“ přemýšlel nahlas Vanka.
Nakonec uvedl, že je třeba najít systém, aby se zlevnila výstavba. Pochválil typové domy, které k zajištění dostupného bydlení hlavní řečníci slibovali. „My jsme se vždycky smáli tomu, že ti socialisté, nechci říkat komunisté, stavěli sídliště, ale to bylo to samé, typové domy. Neříkám, že to byla kvalita, ale vycházelo to lacino a lidé mohli bydlet,“ sdělil.
Od roku 1970 do roku 1981 se v Česku ročně stavělo od 70 do 100 tisíc bytů ročně, a to hlavně v panelácích. V posledních letech je to od 20 do 40 tisíc bytů a jejich ceny neustále stoupají.
Dostupné bydlení není cílem developerů
Že by se mělo stavět levně, uvedl i jeden z účastníků konference Alexandr Bory, který se orientuje na stavební technologie. Právě zlevnění stavebních technologií může podle něj vést k dostupnějšímu bydlení. „Dostupné bydlení v žádném případě není cíl developerů, zde je na prvním místě zisk. Není to negativní směr, ale jejich princip podnikání. Proto dnešní konference byla úplně na hlavu postavená, když největší developer a jeden z nejbohatších Čechů Dušan Kunovský mluví o dostupnosti bydlení. To je paradox, jako když kozel chce být zahradník,“ uvedl Bory.
Poté, co na konferenci padlo, že by obce měly víc stavět byty a banka ČSOB nabízet způsoby financování včetně podpory družstevní výstavby, uvedl plzeňský zastupitel Petr Náhlík ze STAN pro iDNES.cz, že z průběhu konference má takový dojem, že se objevuje objevené. „Město Plzeň už v době sociálně-demokratických vlád po roce 2000 postavilo velké sídliště Sylván, kde základní podmínky byly, že musí zůstat po dobu 20 let nájemní. Druhou podmínkou bylo, že minimálně deset procent bytů musí být bezbariérových,“ popsal Náhlík.
Nákladem města i dotačních prostředků státu vzniklo velké nové sídliště. „Město zároveň s nájemními smlouvami uzavřelo smlouvy o smlouvách budoucích kupních, kde nájemci bytů, kteří se vybírali v soutěži, zároveň spláceli budoucí cenu a poté, co uplynuly státem stanovené lhůty, si občané mohli byty koupit,“ dodal Náhlík. Vzniklo tak na 500 bytů.
Ekonomka Ilona Švihlíková, která působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, nedávno pro podcast iDNES. cz Rozstřel uvedla, že pro dostupné bydlení by bylo potřeba odsouhlasit daň z prázdných bytů, aby se dostaly na trh, a hned by bylo bydlení dostupnější.
„Byty jsou tu držené vyloženě pro spekulativní účely. A proč se nepronajímají? Co bychom riskovali s nějakým nájemníkem, když cena bytů roste natolik sama o sobě, že nepotřebujete byt pronajímat,“ uvedla Švihlíková, která měla být poradkyní premiéra Andreje Babiše z ANO. Švihlíková v Rozstřelu uvedla, že po jejím řešení není v Česku politická poptávka a ani nová vláda to nemá v programu.
Na konferenci zaznělo i to, že v Plzni chybí dlouhodobě až sedm tisíc bytů. Z úst Kunovského či šéfa české divize výrobce cihel Wienerberger Kamila Jeřábka opakovaně zaznělo, že by se mělo víc stavět a měly by se zrychlit povolovací procesy. To ve videu na úvod konference slíbila ministryně financí Alena Schillerová.