V Brdech začne od ledna fungovat soukromá horská služba

Takzvaná záchranná skupina bude sídlit ve Strašicích na Rokycansku. Obec pro ni upravuje prostory v objektu bývalých kasáren. Zdravotníci ji budou dlouhodobě využívat za symbolický nájem.



„Dostali jsme nabídku od soukromé skupiny a vítáme ji. Počet turistů, kteří navštěvují bývalý vojenský prostor, neustále stoupá a my jim chceme v případě zdravotních komplikací poskytnout maximální servis,“ uvedl starosta Strašic Jiří Hahner.

Vysvětlil, že dojezdová vzdálenost je v současnosti více než třicet minut a tím, že by horská služba byla přímo v centru Brd, by se dojezdový čas výrazně zkrátil.



Horská služba Brdy bude spolupracovat se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského a Středočeského kraje.

„Soukromou skupinu záchranářů budeme využívat jako first respondera. Budou poskytovat pomoc na místě události při akutním ohrožení života, kdy každá minuta hraje důležitou roli. Například při náhlé zástavě krevního oběhu. Zajistí tak péči do příjezdu zdravotnické záchranné služby,“ vysvětlila Mária Svobodová, mluvčí krajské záchranné služby. Dodala, že horská služba Brdy bude vyjíždět na jejich žádost.

Podle starosty Hahnera už soukromí záchranáři jednali s krajem, který jim přislíbil dotace. „Pokud budou dobře fungovat, jsme ochotni službu z našeho rozpočtu finančně podpořit. V radě obce byla zatím společnosti poskytnuta maximální podpora,“ sdělil starosta.



Novinka pomůže řešit problém nedostatku lékařů

Doplnil, že záchranná skupina by měla výrazně zlepšit i problém s nedostatkem lékařů v obci. Kromě praktické lékařky, která se blíží důchodovému věku, chybí ve Strašicích s téměř 2 600 obyvateli zubař, gynekolog a dětský doktor.

Přestože obec doktorům nabízí své byty a další výhody, do menší vesnice se jim příliš nechce. „Záchranná skupina, která bude u nás v nájmu, provozuje také ordinace ve větších městech. V rámci jejich služby nám proto nabízejí, že by například dopravovali pacienty k lékaři do města,“ vysvětlil starosta.



Soukromá skupina připravuje i další projekty pro region, například vzdělávací akce pro školy. Prioritou ale budou výjezdy do Brd. „Lékaři a sestry tu budou každý den po celý rok. Na výjezdy budou vybaveni i terénními auty, aby mohli zajet i do oblastí, které jsou v zimě velmi obtížně sjízdné,“ dodal strašický starosta.

Kvůli bezpečnosti letos v březnu přibyly v Brdech takzvané traumabody. Plzeňský kraj je umístil na stávající záchranné body Integrovaného záchranného systému. Ten na území bývalého vojenského újezdu funguje už šest let.

Traumabody jsou určeny návštěvníkům, kteří si sami nemohou přivolat pomoc mobilem. Po zmáčknutí tísňového tlačítka se signál odešle profesionálním hasičům.

Instalovány jsou zatím tři, a to na důležitých křižovatkách hlavních cest a cyklostezek. V lokalitě Padrť, u louky Tři trubky a na křižovatce Nad Čuralem. Pokud se osvědčí, přibudou další.