Matky samoživitelky zažívají nouzi, někdy nemají peníze ani na jídlo

Alžběta z Rokycanska se stará o devítiletého syna, výživné bývalý partner dlouhodobě neposílá. Zatím žena pracuje pouze na částečný úvazek. Zaměstnání totiž musí skloubit s péčí o dítě a domácnost. Rodiče žijí na Slovensku. Pokud potřebuje, pomocnou ruku jí podá kamarádka.



V dubnu se však obrátila na organizaci Klub svobodných matek, protože se ocitla v nesnázích. „Vždycky jsem se snažila nějak vyjít. Ale teď se situace zhoršila. Zůstala jsem doma na ošetřovném. Peníze mi scházely, poplatky za nájem a další věci nám nikdo neodpustí, takže jsem hodně šetřila hlavně na jídle. Ke konci měsíce už to ale bylo docela krušné,“ nastínila Alžběta.



Díky Klubu svobodných matek dostala balík potravin, stravenky a lístky do dinoparku.

„Budu moct se synem na výlet. Jsem opravdu velmi vděčná. Navíc si nepřipadám, že jsem na všechno sama. Byli jsme hodně izolovaní, malému chyběl kontakt,“ dodala. V červenci už se do zaměstnání zase vrátila. Chce přes léto víc vydělat, aby si udělala finanční rezervu.



Matkám s dětmi hrozí, že přijdou o bydlení

V Plzeňském kraji to však není ojedinělý případ. Některé jsou dokonce dramatičtější, jak potvrzují krajské koordinátorky neziskové organizace Marie Faloutová a Daniela Líbalová.

„Čtyři ženy jsou na tom opravdu špatně. Hrozí jim, že přijdou o bydlení. Mnohdy nemají co jíst. Jedna je na rizikovém těhotenství. Partner se k dítěti nehlásí. Ona nemá ani na pořízení věcí pro miminko, takže jí povezu oblečení, přebalovací pult a další,“ popsala Faloutová.



Obvykle se setkává také s tím, že samoživitelky nedostávají alimenty nebo přišly o brigádu. „A co se týče ošetřovného, šlo o osmdesát procent mzdy. Možná se to zdá jako nepodstatný rozdíl, ale pro maminky to znamenalo velký výpadek,“ zdůraznila.



Spolu s kolegyní Líbalovou zprostředkovávají ženám potraviny, zajišťují materiální pomoc a konzultují. „Řešila jsem, jak si požádat o sociální dávky. Důležitá je i psychická podpora, protože velmi často si nemají ani s kým popovídat. Stydí se za svou situaci,“ uvedla Líbalová.



Obě koordinátorky fungují jako dobrovolnice v Plzeňském kraji teprve měsíc. I tak se na ně obrátilo už třicet žen. Vedení Klubu svobodných matek se nedávno rozhodlo zajistit službu přímo v regionech, donedávna ji poskytovalo centrálně ze středních Čech.



Podle Českého statistického úřadu je v tuzemsku 170 tisíc neúplných rodin. V čele většiny z nich stojí právě ženy. Citovaná nezisková organizace sdružuje 12 tisíc samoživitelek. Od začátku roku podpořila stovky z nich. „Nechali jsme si zpracovat průzkum. Z tisícovky oslovených spadly dvě třetiny do finančních potíží, neměly žádné rezervy, a třetina se bohužel zadlužila,“ vypočítala ředitelka Dana Pavlousková.



Žen v nouzi jsou desítky

Už během nouzového stavu se zaměstnancům plzeňské pobočky Člověka v tísni ozývaly ženy, na něž krize silně doléhala. Aktuálně jsou jich už desítky.

„Tato skupina rozhodně patří k nejohroženějším. Třeba jedna klientka se v továrně domluvila, že bude chodit jen na noční, aby se věnovala synovi. Od pondělí do pátku dělala dvanáctihodinové šichty, byť má druhý stupeň invalidního důchodu. Doma se pak zhruba šest hodin učila se synem, který je ve druhé třídě,“ líčila koordinátorka služeb a metodička Vlastimila Feistingerová.

Ona a její kolegové v současnosti nejvíce řeší záležitosti kolem mobiliárních exekucí, nákup pomůcek pro děti na další školní rok a doučování.



Feistingerová upozornila, že v nebezpečí jsou hlavně čerstvé matky samoživitelky, kterým zemřel partner nebo od nich náhle odešel. „Najednou táhnou náklady na celou domácnost. Je nutné jim sehnat nové bydlení, vyřídit dávky včetně vdovského důchodu a tak podobně,“ uzavřela.



Matkám pomáhají také v Diakonii Západ. Podle ředitelky Lucie Petříčkové dosud šlo především o zajištění potravin, finančního příspěvku na živobytí či odborné konzultace. „Kromě toho se znásobil počet žádostí o mediaci kvůli rozvodům,“ zmínila.