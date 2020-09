Na ošetření zubů museli pacienti kvůli koronaviru čekat venku v dešti

„Byla jsem na neschopence, protože mi řezali kvůli zánětu dásně. Pusu jsem měla oteklou a brala jsem antibiotika. Protože můj zubař pracuje od pondělí do pátku, musela jsem v sobotu a v neděli 22. a 23. srpna zamířit na zubní pohotovost kvůli výměně drenu a vyčištění rány. Byl to ale pro mě šokující zážitek,“ vypráví Hana ze severního Plzeňska.



Pohotovost otvírá v šest hodin ráno, ale pacientka raději přišla před budovu EUC kliniky na Denisově nábřeží v Plzni v 5.05 hodin.

„Byla jsem druhá v pořadí. V šest hodin už na chodníku u vchodu čekali čtyři pacienti. V 6.05 hodin se objevila sestra, dovnitř pustila jen jednoho pacienta, který šel rovnou do ordinace. Stalo se to i přesto, že je tam velká čekárna s 24 místy k sezení. Ostatní lidé tedy museli stát venku na chodníku, nikdo nebral ohled na to, že venku už pršelo, připadala jsem si jako bezdomovec,“ popsala Hana, které bylo v tu chvíli špatně, ale přitom si neměla venku kde sednout.

„Když jsem po výměně drenu vyšla v 6.35 hodin ven, na chodníku už čekalo deset lidí. Říkala jsem si, Plzeň – krajské město - a taková ostuda,“ vylíčila.

V pondělí po víkendu už šla ke svému lékaři, stejně jako v dalších dnech. „Jen doufám, že na zubní pohotovost už nebudu muset jít,“ řekla.

Pozastavila se nad tím, že v jiném vchodě EUC kliniky, kde je chirurgická pohotovost, mohou pacienti v roušce sedět v čekárně. „Nerozumím, proč v čekárně u zubaře, kde je 24 míst k sezení, musí stát všichni venku na ulici,“ shrnula.

Mluvčí EUC kliniky v Plzni Eva Hokrová uvedla, že důvodem omezeného vstupu do prostor čekárny stomatologické lékařské pohotovostní služby jsou preventivní opatření související s pacienty s podezřením na covid-19.

„Zubní pohotovost ošetřuje pacienty, kteří v drtivé většině nebyli testováni právě na tento typ onemocnění. Chceme se vyhnout kumulaci pacientů v prostorách čekárny zubní pohotovosti, které jsou stavebně menší než na chirurgické pohotovosti, právě z důvodu výskytu tohoto typu onemocnění, které se přenáší vzdušnou cestou,“ sdělila Hokrová.

Aerosol ve vzduchu může být rizikem pro pacienty

Dalším důvodem podle ní je, že při ošetřování tvrdých tkání dutiny ústní vzniká aerosol, který je přítomný také ve vzduchu.

„Naším záměrem je minimalizovat množství inhalovaného aerosolu pacienty přímo v čekárně,“ řekla Hokrová.

Předseda Oblastní stomatologické komory v Plzni Jan Netolický sdělil, že režim uzavřených čekáren byl zaveden na začátku epidemie.

„Ale všude už se čekání pacientů na ošetření vrátilo do normálu včetně čekárny na Stomatologické klinice Fakultní nemocnice v Plzni, kde pracuji,“ uvedl Netolický, který ale připustil, že odpovědnost za zavedená pravidla nese zřizovatel, tedy EUC klinika.

„Je to sice na nich, jaký režim zavedou, ale není to úplně běžné, aby všichni čekali venku,“ podotkl.



Sám ovšem míní, že EUC klinika by měla uvažovat o nějakém kompromisním řešení.

„Možná by měli zavést určitý rozumný mezistupeň, kdy by menší počet pacientů pustili dovnitř do čekárny. „Takovému řešení bych rozuměl víc,“ sdělil Netolický s tím, že je odhodlán debatovat s šéflékařem zubní pohotovosti Martinem Lívancem o případné změně režimu.