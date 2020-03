Plzeň se chystá investovat do sportovišť desítky milionů korun

Na vybudování nové sportovní haly na Severním Předměstí, do další rekonstrukce bazénu na Slovanech nebo do zásadního vylepšení areálu Prokopávka v Bolevci pošle letos město Plzeň desítky milionů korun. Celkově radnice za rekonstrukce nebo provoz sportovních zařízení plánuje tento rok vydat 670 milionů korun. To je o 74 milionů více než loni.