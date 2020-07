Stát by nám měl pomoci se získáváním pozemků, žádají obce Plzeňského kraje

Města a obce žádají o státní pozemky leckdy dlouhé roky a pokud uspějí, musejí platit statisíce nebo miliony korun. Právě to chtějí změnit.

Starostové z regionu zdůrazňují, že v důsledku koronavirové krize obce postihnou výrazné výpadky daňových příjmů. Ekonomická situace obcí se v nejbližších letech zhorší, přijde škrtání a odsouvání investic i zadlužování.

Starosta Janovic nad Úhlavou Michal Linhart už nyní počítá s propadem o tři miliony korun. „To je pro nás zásadní,“ řekl. Rozpočet obce je totiž zhruba 40 milionů korun.

Starosta Rokycan Václav Kočí očekává propad příjmů na daních o 30 milionů korun. „Pokud by to do konce roku dosáhlo na 40 milionů, budeme muset oddálit plánované akce, na které si město dlouho šetřilo,“ sdělil.

Starostové jsou přesvědčení, že je na místě otevřít cestu, aby obce snadněji a pokud možno zdarma získaly státní pozemky, které potřebují pro své projekty a leckde o ně už roky marně usilují.

„Dlouhodobá zkušenost obcí v Plzeňském kraji je taková, že státu trvají nesmírně dlouho převody majetků na obce a často se tak nestihnou čerpat evropské peníze, nebo jsou blokovány možnosti využití národních či krajských zdrojů. Typickou ukázkou jsou pozemky SŽDC u nádraží, kdy v minulosti sešlo z výstavby několika přestupních terminálů v Plzeňském kraji“ uvádí předseda SMOPK a starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Starostové chtějí spolupracovat s ostatními kraji

Starosta Rokycan poukázal na případ marné snahy vybudovat víc parkovacích míst u nádraží. „Nejsme schopni od státu získat vhodné pozemky, pro které ovšem stát nemá žádné využití,“ prohlásil Václav Kočí. Je přesvědčený, že stát by měl dotčené pozemky na město převést bezplatně.

Zástupci SMOPK tvrdí, že státní pozemky končí často v rukách spekulantů, kdy pak v lepším případě jsou obcím po letech prodány za znaleckou cenu, v horším jsou obcím blokovány jejich investiční záměry. Stát podle nich na správu nevyžitých pozemků vydává peníze a na situaci tak doplácí. „Prodejní cena pak ani nezaplatí výdaje na člověka, který se o ně stará,“ řekl starosta Dobřan Martin Sobotka.

„Navrhujeme proto, aby stát za výhodných ekonomických podmínek, bezúplatně nebo za tabulkové ceny, převedl všechny pozemky v intravilánech obcí na samosprávy,“ sdělil Salvetr.

Zástupci SMOPK chtějí svou iniciativu projednat se zástupci ostatních krajů a při jejím prosazení pak postupovat společně.