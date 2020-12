„Spolupráce a koordinace jejich řízení bude zajištěna jiným způsobem,“ stojí v koaliční dohodě ODS, TOP 09, STAN a Pirátů, které nyní vedou hejtmanství.



Počítají s tím, že instituce bude zrušena do poloviny roku 2022. „Budeme směřovat k tomu, že bude zrušený zdravotnický holding. Chceme, aby se organizace sloučila s Klatovskou nemocnicí, která by potom tvořila srdce krajských nemocnic,“ prohlásila hejtmanka Ilona Mauritzová.

Zdravotnický holding hejtmanství vytvořilo, když po roce 2008 vedla kraj ČSSD. Zástupci ODS naproti tomu instituci v minulosti opakovaně kritizovali a tvrdili, že nemá žádný podstatný přínos.



Předseda zdravotnického výboru krajského zastupitelstva Richard Pikner (TOP 09) řekl, že kraj nyní připraví podrobnější analýzu, jak v případě holdingu postupovat.



„Řekneme si, jaké z činností holdingu má smysl udržet a které služby pro nemocnice je třeba poskytovat centrálně. Prověříme si, co je ekonomicky efektivní a výhodné také z medicínského hlediska. Ve druhém kroku by bylo zapotřebí analýzu prodiskutovat se zástupci zdravotních pojišťoven,“ prohlásil. Podle Piknera je pravděpodobné, že holding bude sloučený s některou z krajských nemocnic.



Ke kritikům holdingu patřil v minulosti i nynější ekonomický náměstek hejtmanky Pavel Karpíšek (ODS). „Myslím, že můžeme holding zrušit bez náhrady. Domnívám se, že nemocnice jsou schopné fungovat samostatně, když budou mít pokyny ke koordinaci činností. Myslím, že při tom bude hrát významnější roli Klatovská nemocnice,“ uvedl.



Karpíšek připustil, že nyní v holdingu pracují někteří lidé, kteří se v problematice zdravotnictví vyznají. „A bylo by škoda je ztratit. Máme čas na to, abychom se dohodli, zda by působili například v Klatovské nemocnici nebo na krajském úřadu,“ konstatoval.



Ztráta dosáhla 250 milionů korun

Zdravotnický holding vznikl, aby pomohl zlepšit hospodaření krajských nemocnic. Dlouhodobě bez ztrát totiž hospodařily pouze nemocnice zaměřené na následnou péči v Plané a v Horažďovicích.



Zbývající čtyři a lůžka pro akutní lékařskou péči mají ztráty, které se souhrnně v poslední době pohybovaly mezi 200 a 300 miliony za rok. V posledním volebním období se sice podařilo celkovou ztrátu snížit, ale nijak zásadně.



V roce 2010 přitom byla celková ztráta kolem 70 milionů korun. O sedm let později to bylo 330 milionů. Bývalý hejtman Josef Bernard v roce 2017 plánoval, že se za dalších 2,5 roku dostane na přibližně 130 milionů. To se nepodařilo. Za loňský rok byla zhruba 250 milionů.