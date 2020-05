První ostrá sezona Náplavky začíná, město tam chce přilákat více lidí

Aktivita města navazuje na snahy oživit nábřeží, kde po roce 2014 pořádal různé akce spolek s názvem „k světu“.

Na letošní program nazvaný Náplavka u Radbuzy 2020 organizovaný lidmi z DEPO2015 město s požehnáním většiny zastupitelů pošle 700 tisíc korun. Z toho je 400 tisíc určeno na přímou podporu akcí, které se na Náplavce odehrají, a zbytek bude využitý k propagaci.



Na levý břeh Radbuzy zatím obyvatelé města často nemíří. Až letošní „Náplavková sezona“ zřejmě napoví, zda investice za desítky milionů byly dobrý nápad, nebo měli pravdu kritici, když upozorňovali, že místo nebylo vybrané dobře a je nesnadno přístupné.



Upravený prostor na břehu řeky byl pro veřejnost otevřený loni v létě. V polovině září se na Náplavce konal zahajovací třídenní festival, který měl místo představit jako oblast k širšímu využití.

Na to má letošní projekt navazovat. Měl by na Náplavce odstartovat tradici opakovaného pořádání akcí pro veřejnost. „Vytvořili jsme grant, abychom tím podpořili program na Náplavce. Peníze dostalo DEPO2015, a to grant vyhlásilo. Přihlásilo se asi dvanáct subjektů s různými druhy akcí,“ prohlásil náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).



Doufají, že se zájem o místo zvýší

Ten se domnívá, že je dobré ukázat, co všechno je možné na Náplavce dělat. Věří, že to zvedne zájem veřejnosti o toto místo. „Tato sezona bude zajímavá, ale nemůžeme tam čekat davy lidí jako například na pražské náplavce,“ uvedl Šindelář.

Nápad finančně podporovat program na břehu mezi Wilsonovým mostem a mostem U Jána se nezamlouval předsedovi klubu zastupitelů opozičních Pirátů Pavlu Bosákovi.

„My tady tímto způsobem protežujeme jednu lokaci. Pokud má někdo maňáskové divadlo a přemýšlí, kde uspořádá představení, my mu vlastně říkáme: Možná by se to hodilo jinde, ale udělej to u Náplavky, protože my jsme ji vybetonovali a potřebujeme to nějak naplnit. To mně trochu vadí,“ sdělil.



Ředitel DEPO2015 Jiří Suchánek před loňským „otevíracím“ festivalem u řeky říkal, že je zapotřebí otestovat, co všechno vlastně Náplavka unese. Teď už představu má a chystá letošní program. Plánování narušila koronavirová krize, ale nyní se znovu oživuje.



„Minulý týden jsme obvolávali všechny organizátory, kteří měli o Náplavku zájem. Drtivá většina z nich má chuť svůj projekt uskutečnit třeba i v trochu pozměněném režimu. Všechno spěje k tomu, že Náplavka u Radbuzy 2020 bude mít zhruba pětadvacet programových událostí. Vyzkoušíme různé koncepty, které ukážou životaschopnost toho prostoru,“ prohlásil Suchánek.



Podle jeho slov se počítá například se sérii letních filmových představení pod patronací Festivalu Finále nebo koncertem.

Plánuje se, že prostor dostanou také lidé, kteří se zaměřují na pouliční umění. Na své by si měly přijít děti, které baví divadlo. Pro ně chystá představení spolek Johan. Naplánované jsou také závody na longboardech nebo výstava velkoformátových děl v režii Unie výtvarných umělců.



„Ale termíny jednotlivých akcí nejsou ještě pevné,“ říká Jiří Suchánek.



Náplavka nebude místem pro velké noční party

Ředitel tvrdí, že i po zkušenostech z loňského zahajovacího festivalu je celkem jasné, že Náplavka nikdy nebude místem dobrým na velké noční party.

„Například na velké koncerty je to také komplikované místo. Na druhé straně Náplavka dobře funguje na akce, které si lidé rádi projdou. Například nějaký menší trh a myslím, že se tam osvědčí letní kino,“ uvažuje Suchánek.



Domnívá se, že prostor je vhodný i pro komornější akce, jako jsou dětská divadelní představení, která se budou odehrávat pod zdejší kavárnou Šálek a špunt. „Myslím, že se osvědčí akce, které budou o víkendech lákat k procházce u řeky, něco vidět a dát si něco dobrého,“ konstatoval.



Jiří Suchánek tvrdí, že hlavní část programu se na Náplavce odehraje od července do září.