Proti covidu-19 se bude očkovat nejméně celý rok, tvrdí epidemiolog

Jaká jsou poslední data z očkování v Plzeňském kraji?

V Plzeňském kraji máme v tuto chvíli (úterý 12 hodin - pozn. red.) naočkováno 11 252 lidí, všichni mají za sebou pouze první dávku vakcíny. Z toho seniorů nad 80 let je 3 104, to je téměř 30 procent. V České republice máme za sebou 207 043 aplikací, z toho seniorů starších 80 let je 39 560. Tento podíl je tedy kolem 19 procent.

Dá se vůbec odhadnout, kdy s očkováním skončíme, když se termíny dodávek vakcín stále oddalují?

Očkování je naplánováno minimálně na celý rok. Počítalo se s tím, že během jarních měsíců se naočkuje 30 procent populace, následně během prázdnin a podzimu další desítky procent. Nyní máme proočkovány zhruba dvě procenta populace.

Takže až sem přijde velké množství vakcíny, budeme muset rychle očkovat, abychom harmonogram naplnili?

V Plzeňském kraji jsme připraveni, kapacitu očkovacích center ze dne na den výrazně zvýšit tak, aby naočkovaní nepřibývali jako nyní po stovkách denně, ale po tisícovkách. Jediné, co nám chybí, jsou vakcíny.

Některé kraje už improvizují, seniorům v některých obcích se přibližují tak, že očkují s pomocí praktiků bez předchozí registrace. Je to cesta hodná následování?

My jsme tento způsob vyzkoušeli pilotním projektem v Nýřanech, který v ordinaci praktického lékaře dobíhá tento týden, ale ministerstvo zdravotnictví zatím jednoznačně doporučuje, aby všechny vakcíny šly přes očkovací centra, nikoli přes praktické lékaře. V různých krajích se děje leccos, my se budeme řídit pokyny ministra zdravotnictví. Šli jsme cestou co nejvíce se přiblížit lidem, takže máme ve všech okresech minimálně jedno očkovací centrum. Zatím není třeba budovat vysokoprůtokové očkovací místo v Plzni případně jinde, když není tolik vakcín.

Máte vůbec představu, kolik vakcín do kraje přijde příští týden, přespříští, příští měsíc?

Není to jasné, protože plány se neustále mění. Teď se bohužel potvrdilo to, čeho jsme se obávali. Dodávku vakcín Pfizer/BioNTech nám snížili z pěti plat na tři, kdy v jednom platu je přibližně tisíc dávek. To je velmi nepříjemné a musíme dělat to, co dělají i jiné kraje, tedy že si schováváme dodané vakcíny na druhé dávky, abychom měli jistotu, že všechny naočkujeme i druhou dávkou. Proto budeme muset výrazně omezit očkování prvními dávkami.

Co si myslíte o snížení počtu dodávek Pfizeru? Mluví se o tom, že se jedná o tlak na cenu, aby ji firma mohla zvýšit. Věříte tomu, že se firma snaží a z objektivních důvodů vakcíny nemůže dodat?

Já v tom vidím jen jejich přechodné výrobní problémy, nic jiného za tím nehledám. O co nyní Pfizer dodávky sníží, o to je určitě během února a března dorovná. Bohužel nám v současnosti kvůli tomu vakcíny chybějí.

Až budeme mít v kraji naočkované všechny zájemce ve věku nad 65 let, což se plánovalo během jara, sníží se v návaznosti na to počet lidí, kteří ulehnou do nemocnic s covidem v těžkém stavu?

Naočkování jakéhokoli množství lidí má nějaký dílčí vliv na vznik nových infekcí i na počet hospitalizací. Je třeba si ale uvědomit, že na konci jara budeme mít naočkované velmi malé procento populace. To znamená, že to nemůže zásadně ovlivnit kolektivní imunitu ani výskyt infekce. Objektivně je zřejmé, že se v nejbližších měsících nepodaří očkovat v tak velkém množství, abychom ovlivnili epidemiologickou situaci v kraji. Navíc se v posledních týdnech mění situace, možná i díky cirkulaci nové mutace stoupá podíl nemocných a hospitalizovaných ve věkové skupině 35-54 let.

Mně šlo o to, že v nemocnicích leží hlavně senioři, které bychom mohli před hospitalizací ochránit očkováním.

Samozřejmě, ale my budeme mít naočkované zase jen určité procento seniorů. Plzeňský kraj má 25 tisíc obyvatel ve věku 80 let a více. Očkováno zatím bylo více než tři tisíce z nich. Navíc hned tak se nedostaneme ke všem imobilním seniorům, kteří budou očkováni až svými praktickými lékaři. To bude v době, až se bude očkovat jednodávkovou vakcínou AstraZeneca. Navíc řada dalších seniorů o očkování zájem nemá nebo se neprokouše rezervačním systémem. Zkrátka procento očkovaných zatím není tak vysoké, abychom mohli říci, že v této populaci se nám infekce nebude šířit.



Osmdesátileté očkujeme i s pomocí mobilních očkovacích týmů v zařízeních sociální péče. Tam má první dávku za sebou téměř 44 procent klientů všech věkových skupin. Potvrzuje se nám navíc to, co hlásí například Němci, že zájem o očkování mezi zaměstnanci těchto zařízení je menší než mezi klienty.

Registrace je pro seniory strašně složitá, mohli jsme je od očkování odradit?

Myslím, že někteří si určitě řekli, když mi registraci zkomplikovali, tak já se očkovat nenechám. I když jsou v kraji k seniorům velmi vstřícné například obecní úřady, organizace jako Totem, je jisté, že bariéra tu existuje.

Že jsme zkrátka měli očkování udělat co nejjednodušší, abychom seniorů nalákali co nejvíc?

Já si to myslím také, ale bylo rozhodnuto o tomto způsobu registrace, takže budeme věřit, že až se budou registrovat ti mladší, že spolupráce s internetem a s registrací bude o něco větší. Jisté je ale to, že očkování ve vyšších věkových skupinách budou zajišťovat hlavně praktičtí lékaři.

A to už by mělo být v době, kdy tu bude jednodávková vakcína AstraZeneca?

Přesně tak a praktičtí lékaři budou moci očkovat nejen ve svých ordinacích, ale i při návštěvní službě u imobilních klientů.

V Česku se hodně píše a mluví o tom, že favoritem v očkování je Velká Británie a Izrael a Česká republika že zaostává. Nedala by se věc pojmout i tak, že oni nám vakcínu skoupili a na Evropskou unii nezbylo?

Do těchto polemik se nehodlám pouštět. Pro mě je důležité to, že vakcíny, které Česká republika dostává, využívá maximálně a že dosud nebylo potřeba si vakcíny na druhé dávky střádat. Vše probíhalo tak, že do týdne poté, co vakcíny do republiky přišly, byly spotřebovány. To se ale změnilo kvůli přechodnému několikatýdennímu nedostatku. Teď jsme tedy bohužel nuceni ve všech očkovacích místech v republice schovávat vakcíny na druhé dávky. Tím se zpomalí rychlost očkování.

Maďaři už nakupují ruskou vakcínu Sputnik V, Srbsko zase čínskou vakcínu. Není čas si tyto vakcíny pro Českou republiku zamluvit?

Toto nechám na ministerstvu zdravotnictví. Já řeším to, jestli vakcíny, které do kraje přijdou, co nejrychleji využijeme. Ale pokud někdo opatří vakcín víc, budeme rádi. Podstatné je, že se do kraje počátkem příštího týdne dostane i vakcína Moderna, takže se počet očkovaných bude moci trošku zvýšit, ale rozběh dodávek této firmy také není skokový. Na začátku to budou řádově stovky dávek, v dalších týdnech snad už tisícovky dávek pro Plzeňský kraj.

V posledních týdnech se mluví hlavně o očkování, ale neměli bychom hlavně hodně testovat?

Teď se to opravdu pomíjí. Není přitom možné řešit jen problematiku očkování, je nutné řešit vyšetřování ať už antigenními či PCR testy, zpřístupnění těchto odběrů občanům a na základě výsledků co nejrychleji trasovat a dohledávat kontakty. To stále zůstává alfou a omegou, bez toho se nemůže epidemiologická situace zlepšovat. A jestliže se v řadě částí republiky zpožďuje trasování, nepřímo to napomáhá šíření infekce.

Protože v karanténě pobírají lidé 60 procent mzdy, nic je nemotivuje k tomu, aby hlásili kontakty s nakaženými. Byl byste pro zvýšení mzdy v době karantény třeba na 80 či 100 procent?

Sázím spíš na uvědomělost lidí. Ani u jiné infekce nemůžeme lidi motivovat finanční podporou. Osobně nesouhlasím s tím, aby se přemýšlelo o vyšších dávkách pro lidi, kteří jsou v karanténě kvůli covidu-19, to je systémově nepřijatelné.