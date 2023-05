Soud zrušil psychiatrické léčení mladíka, který chtěl k Islámskému státu

Osmadvacetiletý Jan Silovský ze Spáleného Poříčí uspěl v pondělí u soudu se žádostí o zrušení ochranného psychiatrického léčení. MF DNES to potvrdila předsedkyně senátu Lenka Prýcová.

„Problém pana Silovského je schizoidní porucha, která se u něj projevuje především uzavřeností a žádným způsobem nejde medicínsky ovlivnit. Odborníci do budoucna žádný způsob léčby nevidí,“ vysvětlila Prýcová.

Silovský nastoupil léčení po podmínečném propuštění z výkonu trestu v únoru 2021. Ve vězení strávil 4,5 roku.

Že šlo spíše jen o formální záležitost než o skutečnou léčbu, potvrdila podle serveru Novinky.cz před soudem psychiatrička Kateřina Nalosová. „Chodil řádně na všechna domluvená sezení. Řekli jsme si vždycky pár slov. Není moc výřečný. Ptala jsem se, jak se mu daří, jestli třeba nemá nějaký problém v práci. Pokud probíhala nějaká léčba, tak jeho úzkostných stavů, na které užívá antidepresiva,“ prohlásila psychiatrička.

Schizoidní porucha osobnosti

Podle ní žádná jiná léčba ani nepřicházela v úvahu. „U pana Silovského se jedná o schizoidní poruchu osobnosti, která se projevuje uzavřeností. Takový člověk necítí potřebu se citově angažovat ve společnosti. Je tam určitý chlad a odtažitost, což nelze nijak ovlivnit,“ vysvětlila Nalosová.

Upozornila také na to, že trestnou činnost Silovský nespáchal v důsledku psychotického stavu, který jsou schopni psychiatři medikovat a léčit.

„Jen přijdu a řeknu jí, jak se mám, a zase odejdu. V tom žádný smysl léčby nevidím. Co jsem udělal, byla blbost. Nic takového už rozhodně nechystám. Chtěl bych v této společnosti normálně fungovat. Snažím se si doplnit vzdělání, abych mohl získat lepší práci. Zajímají mě počítače,“ uvedl podle Novinek Silovský. Připustil, že bere léky proti úzkosti.

Mladíka zadržela na začátku února 2016 turecká policie na letišti v Istanbulu. Měl u sebe letenku do města u syrských hranic, odkud chtěl odjet dál do Sýrie a tam se připojit k bojovníkům Islámského státu (IS).

Tureckým policistům se přiznal a ti ho poslali zpět do Česka. Také českým vyšetřovatelům řekl, že počítal s tím, že půjde do války, bude bojovat za ideologii IS.

Jan Silovský byl prvním Čechem obžalovaným z pokusu o podporu a propagaci terorismu v souvislosti s IS. Krajský soud v Plzni jej nejprve poslal do vězení na 39 měsíců, odvolací senát pražského vrchního soudu mu ale trest zpřísnil na 6 let.

Českého džihádistu propustili z vězení (11. 2. 2021)