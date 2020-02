Bezdomovce a narkomany vyhnali z opuštěného domu, uvnitř je plno haraburdí

Ráno po osmé hodině pracovníci specializované firmy odřízli železa, kterými byla svařená vrata a otevřeli je. Společně s majiteli domu pak do asi půlhektarového areálu v Přeštické ulici vešli policisté a strážníci.

Ti postupně začali prohledávat všechny budovy a jednu místnost za druhou, nezvaných zhruba třicet obyvatel vykazovali ven.

První z nich, který budovu opouštěl s plným batohem na zádech, si při průchodu kolem spolumajitelů areálu a policistů neodpustil několik vulgárnějších gest.

„Dovnitř kromě policie a strážníků nikdo nesmí. Nechci, aby se tam někomu něco stalo, dít se tam může cokoli. Já je nechodím kontrolovat, to hlavně asi městská policie a sociální služby, které za nimi chodí. Nikdo jim asi neřekne, že tam nemají co dělat. První vloupání do areálu bylo asi před pěti lety, před dvěma roky se to dramaticky zhoršilo,“ řekla spolumajitelka Irma Spurná ještě před násilným otevřením vrat.

Od září 2015 do začátku ledna 2020 policisté v areálu řešili 238 přestupků proti majetku, většinou šlo o neoprávněné užívání cizího majetku.

„V objektu také několikrát hořelo. Muži zákona na místě prováděli nepravidelné kontroly, od majitelky dostali souhlas se vstupem do objektu,“ uvedla v minulém týdnu mluvčí plzeňských policistů Michaela Raindlová.

V budově skladu byla někde rozmlácená okna, za některými skly byly natažené hadry. Podle policistů žili nezvaní obyvatelé i ve sklepních místnostech.

To dokazuje i očouzená fasáda, v jednom ze sklepů zřejmě měli kamna a roura od komína končila v otvoru těsně u fasády.

Starosta centrálního městského obvodu David Procházka doufá, že se situace brzy vyřeší.

„Přijímal jsem opakovaně stížnosti od lidí a obyvatel z okolí, kteří poukazují nejen na nepořádek, ale mají strach i z uživatelů drog. Věřím, že se jim uleví, po nápravě volají už delší dobu. V dané věci se uskutečnilo více jednání, ta poslední byla na moji žádost svolána na celoměstské úrovni,“ řekl Procházka.

V objektu několikrát hořelo, plameny poškodily střechu

Když začali nezvaní obyvatelé areál obsazovat, budova měla nová plastová okna a novou fasádu. Jenže pak v ní několikrát hořelo, největší požár těžce poškodil většinu střechy.

Dnes dopoledne do areálu přijel náklaďák s velkým kontejnerem na odpad. Pracovníci specializované firmy v bílých kombinézách a respirátory začali pomalu vyklízet nepořádek, který bezdomovci za roky natahali. Vyklízení bude podle prvních odhadů trvat několik dnů.

Podle radního pro bezpečnost Martina Zrzaveckého město jednalo s oběma spolumajiteli areálu, kteří mezi sebou mají napjaté vztahy.