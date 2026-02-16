Škodovka by měla celou zakázku dodat do Itálie do léta. Předtím už by tramvaj měla ve zkušebním provozu bez cestujících jezdit na tratích v Plzni, v Bergamu podobně od dubna.
„Nové tramvaje vycházejí z platformy Škoda Forcity Classic, jsou ale kompletně přizpůsobené potřebám Bergama. Především místní infrastruktuře včetně městských a příměstských úseků a provozu v tunelech. Výroba všech kusů běží naplno a daří se nám plnit stanovený harmonogram,“ řekla viceprezidentka Škoda Group pro jižní a východní Evropu Olesea Lachi.
Obousměrná pětičlánková vozidla jsou plně nízkopodlažní, mají délku 33 metrů a kapacitu 281 cestujících. Rychlou výměnu cestujících zajistí osm dvoukřídlých dveří po celé délce vozidla. Součástí výbavy je plně klimatizovaný interiér i kabina řidiče, moderní LED osvětlení a prostory vyhrazené pro osoby se sníženou schopností pohybu. Tramvaj dosahuje rychlosti až 70 km/h a je vybavena dvěma stupni rekuperace.
Vozidlo navrhla Škoda Group podle nejpřísnějších evropských norem a bezpečnost zajistí pokročilý bezpečnostní systém. Jeho součástí je antikolizní systém, který aktivně monitoruje prostor před tramvají a pomáhá předcházet nehodám. Chrání nejen cestující a řidiče, ale i další účastníky provozu.
Zástupci dopravní společnosti z Bergama TEB dnes informovali, že tramvaje budou jezdit na nové trati od bergamského nádraží do blízké obce Villa d’Almé. Podle šéfa TEB Giana Battisty Scarfoneho je nová trať se 14 zastávkami hotová z 80 procent a dokončená bude do 30. června.
Vede přes pět obcí a národní park. Celý projekt včetně vybudování trati a nákupu tramvají, jehož se Škoda Group účastní v konsorciu firem, bude stát přes 200 milionů eur.
Dvacet let pro italské zákazníky
Škoda Group má podle člena představenstva Zdeňka Sváty dvacetiletou tradici dodávek pro italské zákazníky. V poslední době realizuje zakázky do Itálie za více než šest miliard korun. Kromě tramvají jde o dodávky vozů pro noční vlaky národního železničního dopravce nebo 112 trolejbusů pro italský Janov, na které Škodovka spolupracuje se Solarisem.
V oblasti tramvají je nyní pro Škodu Group největší zakázka na výrobu až 200 tramvají pro Prahu, z nichž už je pevná objednávka na 71 kusů. Druhá největší je na 114 tramvají do Mannheimu, Ludwigshafenu a Heidelbergu, německého trojměstí, kam z Plzně putovalo i 12 nejdelších tramvají na světě s délkou 60 metrů.
V Německu bude brzy jezdit v 11 městech 300 tramvají ze Škodovky. Zároveň firma vyrábí tramvaje do Brna, Helsinek, Tampere a dalších měst. Loňská rekordní produkce tramvají dosáhla 126 kusů - tedy každý druhý pracovní den opustí brány závodu v Plzni jedna nová tramvaj.