Řidič projel u Plzně zákazem vjezdu, zahučel do hlubokého výkopu

  14:54,  aktualizováno  14:54
Nerespektovat dopravní značení se nevyplatilo třicetiletému řidiči, který v noci jel z Plzně do Sulkova. V místě, kde opravují most, sjel do hlubokého výkopu. Zranil při tom spolujezdkyni.
Řidič u Plzně nerespektoval dopravní značení a skončil v hlubokém výkopu. (7. dubna 2026) | foto: Policie ČR

Řidič jel před půlnocí z pondělí na úterý s vozidlem značky Nissan z Plzně směrem na Sulkov.

I když ho dopravní značky informovaly, že je na silnici zákaz vjezdu všech vozidel, nerespektoval to a pokračoval dál v jízdě. U čerpací stanice ale opravují most a on s autem do hlubokého výkopu sjel. Skončil pod úrovní vozovky.

„Dechová zkouška byla negativní. Při nehodě se ale zranila spolujezdkyně, která byla předána do péče záchranářů,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Vůz spadl do hlubokého výkopu, kus zábradlí se zapíchl řidiči do hrudníku

Záchranáři šestadvacetiletou ženu s lehčím poraněním v oblasti zad odvezli do nemocnice.

Podle hasičů pohonné hmoty neunikly a vyproštění auta si šofér zajistil přes pojišťovnu sám.

