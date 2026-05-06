K tragické nehodě, která zpočátku nevypadala až tak vážně, vyjížděli policisté a záchranáři v sobotu 15. února po obědě. Osobní auto na přechodu pro chodce u trolejbusových zastávek v Sušické ulici srazilo přímo na přechodu muže. Seniora poslal k zemi zásah pravou částí vozu, s největší pravděpodobností zpětným zrcátkem. Muž upadl tak nešťastně, že hlavou narazil na obrubník.
Původně byla nehoda nahlášena tak, že se s největší pravděpodobností obešla bez zranění. Při příjezdu záchranářů chodec normálně komunikoval, zvládl i dechovou zkoušku. On ani řidič nebyli podle policie pod vlivem alkoholu.
Po převozu do nemocnice na důkladné vyšetření se ale začal zdravotní stav chodce zhoršovat, po několika hodinách zemřel. Policie nehodu uzavřela s tím, že viníkem tragédie je řidič osobního auta.
Státní zástupce ho poslal přes soud za usmrcení z nedbalosti s přísnější kvalifikací. Šoférovi hrozil až osmiletý trest mimo jiné i proto, že jel rychleji než v místě povolenou maximálně padesátikilometrovou rychlostí.
Samosoudkyně Okresního soudu Plzeň-město řidiči nakonec vyměřila podmíněný trest 28 měsíců s tříletou zkušební dobou, zákaz řízení na 2,5 roku a peněžitý trest. „Rozsudek není pravomocný, strany si ponechaly lhůty,“ upozornila soudkyně.
Loni vyšetřovali policisté přímo v Plzni sedm tragických haváriích, zemřelo při nich pět chodců, jeden jezdec na motocyklu a jedna žena na elektrické koloběžce.
V Plzeňském kraji zemřelo při dopravních nehodách v roce 2025 celkem 35 lidí, o osm méně než o rok dříve.
Nejděsivější byla zřejmě smrt pětadvacetiletého muže loni v květnu, který za tmy patrně přelézal přes spřáhla tramvají spojených do soupravy na náměstí T. G. Masaryka. Tramvaj se rozjela a on spadl pod druhý vůz. Tramvaj jeho tělo zdevastovala v úseku dlouhém stovky metrů, řidič neměl o tragickém pádu nejmenší tušení.
Aby se podobné případy neopakovaly, dopravní podnik začal před několika dny umísťovat varování přímo na spřáhla spojených tramvají. „Už v minulém roce jsme spustili kampaň Bezpečně do cíle, kde jsme ukázali, jak nebezpečné mohou být některé situace. Přecházení mezi vozy soupravy je hazard, který obvykle končí špatně. Nyní děláme další krok, aby k takovým situacím vůbec nedocházelo,“ upozornilo vedení dopravního podniku na sociálních sítích letos 20. dubna.
Tragicky skončil nešťastný pád čtyřiačtyřicetileté ženy loni v srpnu při přecházení tramvajového kolejiště v Gerské ulici. Žena padla tak nešťastně, že řidič přijíždějící tramvaje už nemohl přejetí zabránit.
Pouhých osm hodin po sražení seniora na přechodu v Sušické ulici vyjížděli policisté a záchranáři k dalšímu sraženému chodci. Hodinu před půlnocí na silnici mezi centrem Plzně a Radčicemi srazilo osobní auto sedmadvacetiletého cizince, který zřejmě náhle vešel před auto.
„U řidiče, ročník narození 2005, byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem, u zemřelého je nařízena soudní pitva,“ uvedl tehdy policejní mluvčí Michal Schön. Následné testy potvrdily, že chodec nebyl střízlivý.
V Dobřanské ulici v Plzni zemřela loni v září při přecházení silnice mimo přechod šestašedesátiletá žena, nepřežila srážku s motorkou. V Dobřanské ulici loni zemřel ještě padesátiletý motocyklista.
Sedmou loňskou obětí dopravních nehod v Plzni byla jezdkyně na elektrické koloběžce, která se při jízdě po přechodu v křižovatce Kalikovy a Přemyslovy ulice v centru Plzně srazila s odbočujícím nákladním autem. Jezdkyně z koloběžky, které bylo čtyřiatřicet let, zemřela na místě střetu.
Když policisté v Plzni letos 23. dubna udělali akci zaměřenou na chodce a jezdce na koloběžkách, nestačili se diviti, co vše se odehrávalo před jejich očima.
„Chodci se dopustili celkem 21 přestupků, kdy přecházeli na červenou. Provinil se i jezdec na elektrokole tím, když za jízdy držel hovorové zařízení. Když policisté zastavili ženu jedoucí po chodníku na elektrokoloběžce, ukázalo se, že jede na stroji, který už spadá do kategorie strojů, které musejí mít registrační značky, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zároveň jezdec musí vlastnit řidičské oprávnění kategorií A1 nebo B. Nic z toho však žena neměla,“ řekl policejní mluvčí Ondřej Hodan. Ženiny přestupky policisté oznámili správnímu orgánu.