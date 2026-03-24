„Stavba za více než sto milionů zahrne i likvidaci podchodu a přeložky sítí,“ řekla Barbora Hájková z plzeňského magistrátu.
Nová lávka bude dlouhá 116 metrů a široká 3,5 metru. Silnici a její široký zelený středový pás překlene ve výšce minimálně šesti metrů. Zatravněný středový pás se stromy je pozůstatek záměru ze 70. a 80. let minulého století, kdy se tu zvažovalo vybudování tramvajové trati k zamýšlenému sídlišti Švábiny.
Nová lávka propojí Sousedskou a Rodinnou ulici. „Pro Plzeň je to významná investice, protože pro chodce a cyklisty není v současné době komfortní v tomto místě Rokycanskou přejít. Podchod pod komunikací není totiž přívětivý ani bezbariérový,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.
Co nejbezpečnější překonání pásů silnice první třídy je zde zcela zásadní věcí, protože tudy chodí i velké množství dětí do blízké základní školy. Hodně dospělých se podchodu dlouhodobě vyhýbalo a raději přebíhalo přes silnici, přičemž uprostřed zeleného pásu tito lidé prolézali zábradlím, které je mělo odradit právě od riskantního běhání mezi auty.
Město už dříve nechalo zasypat několik podchodů na největším sídlišti Severní předměstí.
Rokycanskou třídu překlene lávka pro pěší, přecházení bude bezpečnější
O plánech na zrušení podchodu pod Rokycanskou a jeho nahrazení lávkou mluvili před osmi lety tehdejší doubravecký starosta Michal Chalupný s tehdejším náměstkem primátora pro dopravu Petrem Náhlíkem. „I když vybudování lávky na první pohled vypadá jednoduše, ve skutečnosti je to složité kvůli tomu, co je pod zemí. Musíme přesně vědět, jaké sítě bude nutné přeložit a jak nákladné to bude,“ vysvětloval tehdy Náhlík.