I když přijde krize, na zdravotníky nesmíme zapomenout, říká radní

Stále pokračuje celostátní studie, která má určit takzvanou promořenost obyvatelstva neboli hladinu protilátek proti covidu-19. Máte nějaký odhad, jak studie dopadne?

Myslím si, že promořenost populace bude nízká. Kdyby tu bylo třeba 30 procent obyvatel takzvaně promořeno, což se zjišťuje rychlotesty, byla by společnost trochu chráněná proti nákaze. Tak to ale, myslím, nedopadne.

Vycházíte z rakouské studie, kde konstatovali také nízkou promořenost?

Já vycházím hlavně z toho, že Plzeňský kraj otestoval do pátku 24. dubna celkem 2100 hlavně zaměstnanců, ale i některých klientů ústavů sociálních služeb a jenom jeden člověk byl pozitivní, což znamená, že měl protilátky. Přispělo k tomu ale zřejmě i to, že se jedná o lidi, kteří se chrání, aby nenakazili nejvíce ohroženou skupinu, s kterou pracují. K nízké promořenosti v našich domovech pro seniory a dalších sociálních ústavech přispělo, že jsme je poměrně brzy zabezpečili ochrannými pomůckami.

Vláda začala rychleji rozvolňovat protiepidemická opatření. Je to dobře?

Myslím, že je to dobře. Ale neznamená to, že máme vyhráno.

Váš vzkaz veřejnosti tedy zní: noste roušky a dávejte si pozor?

Já osobně bych daleko dříve přistoupila k rozvolnění nošení roušek venku. Tam bych je zachovala jen v mimořádných případech. Vycházím z toho, že když je člověk venku, nákaza se na člověka vzdáleného dva metry přenese málokdy. Na začátku epidemie vláda zpřísňovala opatření. Následovalo, že senioři i děti většinu dne trávili doma. Od začátku říkám, že tohle není dobře. Hlavně teď, když je venku sluníčko, které podporuje imunitu, říkám, že uzavřenost lidí doma vůbec nepřispívá ke zdraví.

Je Plzeňský kraj dostatečně zásobený ochrannými pomůckami?

Některé pomůcky máme na měsíc dopředu, některé dokonce na dva měsíce. Pokud bude situace pokračovat tak, že s přicházejícím létem koronavir z populace úplně vymizí, pomůcek bude dostatek. Ale nedej bože, aby přišla druhá vlna.

Neměly by se co nejdříve otevřít třeba mateřské školy, protože chybějí zdravotní sestry, které musí být často doma kvůli dětem?

Je pravda, že část maminek, které dostávají zaplacené ošetřovné od státu, je s dětmi doma a chybí v některých zaměstnáních. Nám chybí jednotky sester, protože jsme pro ně mateřské školy otevřeli. Ostatní mateřské školy mají na starosti jejich zřizovatelé, tedy obce, a záleží na nich, kdy je zpřístupní.

Větší problém asi je, že se v uplynulých dnech uzavřelo interní lůžkové oddělení v domažlické nemocnici.

Je to tak. Doufám, že jen dočasně. Nesouvisí to s chorobou covid-19, ale s tím, že dva lékaři tam dali výpověď.

Kdo se podělí o pacienty?

Klatovská, stodská, případně sušická nemocnice.

Je to v silách těchto nemocnic?

Situaci každý týden vyhodnocujeme a komunikujeme i se soukromou nemocnicí Privamed, která má z menších nemocnic největší lůžkovou kapacitu akutní interny v kraji.

Ukázalo se v koronavirové krizi, že je potřebná městská nemocnice Sušice, která po vrácení ze soukromých do městských rukou znovu nabrala dech a hlavně pacienty?

Každá nemocnice je v kraji potřebná. Především se ukázalo, že není vůbec na škodu, když máme vysoký podíl akutních lůžek a intenzivních lůžek s plicní ventilací. Na rozdíl od jiných států máme těchto lůžek dostatek. A je to dobře, i když nejsou v běžném životě nemocnic stoprocentně obsazená a všechny přístroje nejsou spuštěné. Štěstí je, že jsme je zatím nemuseli všechny využít.

Před několika lety se tlačilo na snížení počtu těchto lůžek. Podle vás je dobře, že Plzeňský kraj tehdy odolal?

Neumím si představit, že by tu byla jen klatovská nemocnice a v ostatních nemocnicích byly hlavně léčebny dlouhodobě nemocných. Klatovská nemocnice v režimu, v jakém dnes funguje, by to bez malých nemocnic nezvládla.

Zdravotníci teď během krize výborně pracovali. Nezapomene se na to?

Společnost se podle mě během pandemie změnila a náhled na zdravotníky bude jiný. Já doufám, že začnou politici brát vážně volání zdravotníků po tom, aby do oboru šly větší peníze. Ale na druhou stranu rozumím i volání, že musí být kontrola, jak jsou peníze využité. V Česku jsou nedostatečně odměňováni lékaři, kteří přijdou po škole do nemocnic, a ještě nemají atestaci. Ti mají směšně nízké platy. Malé platy mají i zdravotní sestry, které pak nechtějí do zdravotnictví nastoupit.

Teď nás zřejmě čeká ekonomická krize. Myslíte, že se budou peníze pumpovat do zdravotnictví, když budou potřeba i jinde?

Když na zdravotníky zapomeneme, doplatíme na to.

Protože si zdravotníci řeknou, my jsme nasazovali život a společnost to neocenila?

Nemůžeme na tyto skupiny zapomenout i proto, že život a zdraví jsou hlavní hodnota. Pokud ekonomika nebude v některých oblastech šlapat, jak by měla, neznamená to, že bychom neměli přidat zdravotníkům. Potřebujeme je k tomu, abychom se měli dobře. K tomu přece potřebujeme zdraví. Já nepotřebuji drahé auto, ale potřebuji zdraví a potřebuji vědět, že se o mě někdo postará, až nebudu moct.

Co se během krize ještě ukázalo?

Že my Češi umíme reagovat velmi rychle a že si umíme pomoci. Na druhou stranu jsme malý národ uprostřed Evropy a já říkám, neměli bychom si rozhádat ani Čínu, ani USA, ani Rusko. Není dobře, abychom s nějakou velmocí bojovali.

Tím myslíte dovoz ochranných pomůcek z Číny a následný odpor proti tomu u části obyvatel?

Ano.

Z Číny se ale nákaza rozšířila a teď nás původce zachraňuje za nemalé peníze.

Tomu rozumím, ale na druhou stranu skoro vše, co máme doma, je z Číny. Ať mi někdo řekne, jak dlouho by trvalo, než bychom se odpoutali od Číny a vše si vyráběli sami nebo to nakupovali mimo Čínu, když jsme tak malý národ. Já z toho nadšená nejsem, ale snažím se na věc dívat realisticky.