Muž uhořel v kontejneru na elektroodpad, zasekl se a nemohl ven

Kolem půl čtvrté ráno vyjížděli hasiči do ulice Pod Záhorskem v Plzni, kterou se ozýval řev muže uvězněného v kontejneru. Z něj mu koukala jen hlava a ruce, uvnitř kovového zásobníku na elektroodpad hořelo.

„Z boku jsme vytvořili otvor, kterým jsme prohasili vnitřek kontejneru, poté jsme po rozbroušení otevřeli kontejner. Samotné vyprošťování nebylo vůbec snadné. Vzhledem k zaklínění těla ve vhozovém mechanismu nešlo jen vyříznout bok nádoby, která i tak je z poměrně robustního materiálu,“ popsal komplikace mluvčí hasičů Petr Poncar.

Hasiči nakonec museli vyříznout celý otočný mechanismus ze sběrné nádoby.

„Lékařka záchranné služby u muže konstatovala velmi těžká zranění, kterým na místě podlehl,“ řekla Mária Svobodová ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

Podle Michaely Raindlové z městského policejního ředitelství v Plzni policisté znají totožnost zemřelého. „Cizí zavinění bylo na místě předběžně vyloučeno a ve věci byla nařízena soudní pitva. Policisté se případem nadále zabývají,“ uvedla policistka.

Podle nejpravděpodobnější verze se muž v noci dokázal nasoukat do kontejneru, kde mezi vyhozenými věcmi zřejmě hledal, co by se dalo ještě využít nebo zpeněžit. Zřejmě uvnitř používal zapalovač, od otevřeného ohně podle jedné z verzí patrně začaly doutnat některé z věcí uvnitř. Když se pak snažil dostat ven, protáhl otáčecím mechanismem hlavu a ruce po ramena a zasekl se.