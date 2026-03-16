Policisté zveřejnili snímky starší ženy v zimní bundě, čepici a s červenou taškou v ruce minulý pátek. O dva dny později pátrání po ní odvolali s tím, že seniorka se osobně dostavila na obvodní oddělení Plzeň-střed, kde podala vysvětlení.
„Jejím výslechem policisté zjistili, že tato žena si odnesla z pobočky pouze své peníze, a proto toto pátrání odvoláváme,“ dovysvětlila policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Případem zmizelé hotovosti se policisté nadále zabývají a kde skončilo více než 20 tisíc korun, zatím není jasné. „Probíhá prověřování případu a zjišťujeme ve věci další okolnosti,“ řekla mluvčí.
Kuriózní chyba pošty. Seniorka odešla z pobočky s penězi navíc, hledá ji policie
Ke kuriózní situaci na poště v Solní ulici v Plzni došlo 13. ledna. „V uvedené době mělo při vyřizování požadavku klientky dojít k situaci, kdy jí měla být pracovnicí přepážky vrácena finanční hotovost ve výši 20 tisíc korun. Tuto částku měla zaměstnankyně pobočky převzít za účelem jejího zpracování a dočasně ji uložit k dalším finančním prostředkům, které měla v té době na pracovní přepážce,“ popsala Raindlová.
Následně pracovnice pošty zjistila, že přání starší ženy uložit peníze nemůže splnit a hotovost jí vrátila zpět. S touto částkou jí ovšem podle prvotních informací měla vrátit také další peníze, přes 20 tisíc korun, které souvisely s předchozími transakcemi.
Starší žena si peníze vzala a odešla pryč. Policejní mluvčí už v pátek upozornila, že klientka si peněz navíc nemusela vůbec všimnout. Nicméně nyní tvrdí, že je od pracovnice za přepážkou nedostala.