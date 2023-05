Trasu tisícovek aut změní od června oprava mostu Milénia v Plzni

I. etapa: 5. 6. – 4. 8.

● V ulici U Trati budou úplně uzavřeny oba jízdní pruhy v úseku od křižovatky s ulicí Doudlevecká, pravý ke křižovatce s ulicí U Ježíška a levý na nájezdové rameno na most ve směru k ulici Železniční. Z ulice Doudlevecká a Prokopova nebude možné odbočit na most Milénia, ve směru od Klatovské třídy je uzavřen přímý směr na most.

● Objízdná trasa bude vedena: z ulice U Trati na silnici I/27 (Klatovská třída, sady Pětatřicátníků), I/26 (sady 5. května, Tyršova) I/20 Ukrajinská, I/26 U Prazdroje

● ve směru od Mostu po silnici č. I/20 (Karlovarská, Palackého náměstí), I/26 (I/20) Jízdecká, I/20 Ukrajinská, I/26 U Prazdroje

II. etapa: 5. 8. – 6. 10.

● Ulice U Trati bude úplně uzavřena v úseku od křižovatky se silnicí č. I/20 Mikulášská ke křižovatce s ulicí Doudlevecká (vjezd do podzemních garáží umožněn). Dále je uzavřeno sjezdové rameno z mostu ve směru ke Klatovské třídě. Z ulice Mikulášská a Koterovská nebude možné odbočit vlevo na most Milénia, z ulice Železniční je uzavřen přímý směr na most.

● Objízdná trasa pro II. etapu bude vedena: – z ulice Lobezská a ve směru od Prahy a od Písku na silnici I/26 (U Prazdroje, Tyršova, Jízdecká), I/20 Palackého náměstí, I/27 Klatovská třída, U Trati – z ulice Železniční, Barrandova, Koterovská po silnici č. I/20 na silnici č. I/26 (Tyršova, Jízdecká), I/20 Palackého náměstí, I/27 Klatovská třída, U Trati