Ochranka nás nepustila do klubu, protože jsme Romové, tvrdí aktivista. Šetří to policie

Předseda Rady Romů města Plzně David Tišer uvedl, že o případech se zákazem vstupu Romů do Clubu 21, ale i jiných podniků z minulosti ví.
Policejní mluvčí Michaela Raindlová potvrdila, že se policisté trestním oznámením kvůli zmíněnému případu zabývají. „Je to v šetření, zda tam nedošlo k protiprávnímu jednání,“ řekla.
Co se tedy podle Jaroslava Mika u vstupu do podniku odehrálo? Říká, že do klubu chtěl se svou manželkou, její přítelkyní, synem a jeho přítelkyní.
„Jsme Romové a do klubu jsme nebyli ochrankou vpuštěni. Nejdřív nám tvrdili, že je tam soukromá akce. Poukazovali jsme na to, že na dveřích není žádné upozornění a že to tedy nemůže být soukromá akce. Nakonec nám řekli, že si majitel nepřeje pouštět Romy, Ukrajince a Araby,“ řekl Miko pro iDNES.cz.
Uvedl, že událost si nahrála jeho žena, která se ptala na důvody odepření vstupu. Následně podal trestní oznámení. „Ale nesázíme na tuto cestu, protože se bohužel policisté neptali ani na tu audionahrávku a nezajímala je ani jména svědků, kteří tam s námi byli, nechtěli ani podrobný popis toho, co se stalo,“ sdělil.
Podle Mika se recenze se stížnostmi podobného typu v případě Clubu 21 už v minulosti objevily. Tvrdí, že on sám zaznamenal minimálně deset lidí, kteří si stěžovali, že je do podniku také nepustili. „Ať už šlo o Ukrajince, nebo Romy. I podle těch recenzí se to tam děje soustavně. Je to nějaká praxe pana majitele,“ sdělil. Miko řekl, že se v životě ještě nesetkal s tím, že by jej dříve někam nepustili proto, že je Rom.
Pokud neuspěje s trestním oznámením, zvažuje další možnosti jako civilní žalobu nebo oznámení na Českou obchodní inspekci. „Těch cest je víc a my využijeme všechno,“ konstatoval Miko, který jako nestraník za hnutí Starostové a nezávislí kandidoval vloni do Poslanecké sněmovny.
Není to pravda, říká majitel
Majitel podniku Josef Ježek tvrzení Jaroslava Mika odmítá. „Já s tím nesouhlasím. Pan Miko se ohání nějakou nahrávkou, ke které se nemůžu vyjádřit, protože mi ji nikdo neposkytl. Pravidla klubu jsou taková, že nejsou v pouštěny podnapilé osoby, lidé pod vlivem drog nebo nevhodně oblečené,“ uvedl.
Zákaz vstupu dalších lidí do podniku také platí, pokud je pořádaná soukromá akce nebo je naplněná kapacita klubu. Popírá i tvrzení, že si v podniku nepřeje Romy, Ukrajince a Araby. „O víkendu jsme tam měli několik Ukrajinců, několik Romů. Prostě to není pravda,“ prohlásil.
Předseda Rady Romů města Plzně David Tišer nicméně uvedl, že má informace o tom, že v klubu k nevpouštění Romů dochází. Osobně si také v minulosti v testu iDNES.cz vyzkoušel, jak jsou Romové pouštění na plzeňské diskotéky v jiných podnicích. „Tehdy nás nepustili do Arény,“ vybavuje si.
Dokazování je obtížné
Podle Tišera je v podobných případech dokazování obtížné. Tvrdí, že obecně může situaci komplikovat například to, že personál podniků má několik známých Romů, které dovnitř pouští. „Tím pádem mají argument, že nediskriminují, protože tam Romy mají,“ popisuje.
Advokátka Klára Kalibová, která se případy diskriminace zabývá, tvrdí, že podávání trestního oznámení na diskriminační jednání není nejvhodnější krok. „Pokud se někdo domnívá, že je diskriminován z nejrůznějších důvodů, což může být i národnost, tak se může v případech, kdy není vpuštěn do veřejného podniku, obracet s antidiskriminační žalobou na soud, případně se obrátit na Českou obchodní inspekci,“ uvedla.
Zdůrazňuje, že o případu Jaroslava Mika nic neví, a tak se k němu nechce vyjadřovat.