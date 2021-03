Za napadení a těžké zranění hosta erotického klubu dostal boxer podmínku

Václav Pejsar byl uznán vinným z těžkého ublížení na zdraví. Odsouzen byl k tříletému podmíněnému trestu se zkušební dobou na 4,5 roku.

Zároveň je povinen účastnit se psychologického poradenství na zvládání krizových situací a pět let nesmí vykonávat práci související s ochranou osob a majetku. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se odvolal.

V závěrečné řeči navrhoval pro Pejsara nepodmíněný trest v délce minimálně 4,5 roku.

„Obžalovaný způsobil poškozenému takové zranění, že kdyby se lékařská péče opozdila o několik hodin, nepřežil by. Poškozený může být rád, že shodou šťastných náhod přežil,“ uvedl státní zástupce Michal Klíma.

Motiv je jasný, chtěli si beztrestně „bouchnout“

Podle něj byl motiv jednání Pejsara i druhého vyhazovače, kteří z erotického klubu vyvedli dva Ukrajince a fyzicky je napadli, zcela jednoduchý a smutný.



„Oba si chtěli beztrestně ‚bouchnout‘, protože věděli, že jde o Ukrajince, kteří si na 99 procent nebudou stěžovat,“ řekl státní zástupce.

Obhájce navrhoval pro Pejsara zproštění viny. Podle něj byla situace před nočním klubem nepřehledná a není jasné, který z úderů nebo kopů způsobil zhmoždění a natržení jater poškozeného.



„Ani poškozený nemohl vyloučit, že úder nebo kop mohl být od někoho jiného než od mého klienta,“ vysvětlil obhájce Tomáš Sokol. Dodal, že cizinec byl opilý a měl podle svědkyně problémy se stabilitou. Lze tedy spekulovat i o tom, že si zranění způsobil při pádu.

Nesouhlasí ani s tvrzením státního zástupce, že nebýt rychlého zásahu lékařů, cizinec by zemřel. „Bratr odvezl poškozeného na ubytovnu, tam spal až do rána. Po probuzení měl zdravotní potíže a až pak přivolali záchrannou službu,“ uvedl obhájce.

Pejsarovi hrozilo za těžké ublížení na zdraví od tří do deseti let vězení.

Incident se odehrál loni v říjnu v erotickém klubu Pamela v Plzni. Šestatřicetiletý Václav Pejsar tam vypomáhal jako vyhazovač.



S o šest let mladším Jindřichem Burianem se podle žalobce dostali do konfliktu se dvěma Ukrajinci, kteří si nejprve dali na baru pivo.

Když chtěli jít o patro výš a užít si sexu, Pejsar jim řekl, že tam oni nesmějí. Obžalovaní pak dvojici cizinců vyvedli ven a podle spisu je bezdůvodně fyzicky napadli.

„Václav Pejsar poškozeného opakovaně udeřil pěstí do břicha a nejméně jednou ho do břicha kopl. Tím mu způsobil trhlinu v játrech, poškozený začal krvácet do dutiny břišní a musel být okamžitě převezen do nemocnice. Jindřich Burian chytil druhého muže a několikrát ho udeřil do obličeje,“ popsal státní zástupce s tím, že Burian žádné fatální zranění nezpůsobil.

Sportovec v přípravném řízení i dnes u soudu odmítl vypovídat. Jako boxer je aktuálně držitelem mistrovského pásu v křížové váze, který získal loni v létě v Ústí nad Labem.

Žalobce druhého vyhazovače, Jindřicha Buriana, vinil z pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví. V listopadu přistoupil k dohodě o vině a trestu a vzdal se tak možnosti věc projednat v hlavním líčení. Soud mu uložil osm měsíců vězení s podmíněným odkladem na 15 měsíců.

Boxer podle žalobce vážně zranil hosta erotického klubu (18. 11. 2020)