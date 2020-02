Pozor na zákazy vjezdu, na Borech začne přestavba velké křižovatky

Do křižovatky Klatovské třídy a Kaplířovy ulice a ulice U Borského parku, kterou denně jezdí tisíce aut, budou od pondělí smět jen tramvaje a autobusy,

Auta projedou jen ve směru od centra Plzně do Kaplířovy ulice. Ze všech ostatních směrů řidiči narazí na zákazové značky.

Ve směru od Litic do centra Plzně bude na Klatovské třídě značka zakazující pokračování v jízdě kousek za borskou věznicí.

Hlavní objízdnou trasou pro lidi z Litic se na dlouhé měsíce stane dálniční přivaděč, který auta dovede na velkou okružní křižovatku v Sukově ulici.

Vozidla jedoucí od Borských polí nebo dálničního přivaděče Kaplířovou ulicí směrem ke Klatovské třídě dojedou ke křižovatce u Úřadu práce, kde se budou muset šoféři rozhodnout, jestli odbočí doleva, nebo doprava.

„Vjezd na parkoviště po pravé straně bude i nadále možný stejně jako odbočení doleva přes tramvajovou trať do nově vybudované ulice U Borských kasáren, která pokračuje do obchodního areálu Area Bory. Zákaz vjezdu směrem ke Klatovské bude i v ulici U Borského parku,“ shrnul rozsáhlé omezení koordinátor dopravních staveb v Plzni Václav Lacyk.

Pro dopravu bude otevřená i Boettingerova ulice, která spojuje Kaplířovu a Sukovu ulici.

Pokračuje přestavba křižovatky ulic Klatovská, U Borského parku, Kaplířova. Ve třech ze čtyř směrů řidiče zastaví zákazy vjezdu. Na obrázku je objízdná trasa.

Po prosincovém zprovoznění tramvajové trati na Borská pole budou nyní pracovníci stavebních firem pokračovat v úpravách velké křižovatky Klatovské třídy s Kaplířovou a ulicí U Borského parku.

„Chceme zlepšit přehlednost křižovatky. Nově bude řízena semafory, což zvýší bezpečnost řidičů i chodců,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa.

Dělníci musejí z křižovatky mimo jiné vytrhat už nepoužívané koleje vedoucí na bývalou točnu tramvají na okraji Borského parku, upravit napojení silnic do křižovatky od Litic i od sídliště Bory. Ve směru do centra Plzně vznikne hned za křižovatkou nová tramvajová zastávka. V opačném směru stanice slouží od poloviny prosince.

Autobusy pojedou kolem Mulačovy nemocnice

Kvůli neprůjezdné křižovatce se změní i trasy autobusových linek, které tudy projíždějí.

Autobusy z borského sídliště mířící k nové točně tramvají Bory s přestupním terminálem budou obousměrně odbočovat od Borského parku do ulice Politických vězňů, pak zahnou do Dvořákovy, projedou kolem Mulačovy nemocnice na Klatovskou třídu a po ní do Kaplířovy ulice.

Autobusy jako jediné budou mít povoleno ve směru od přestupního terminálu Bory směrem na Klatovskou a před zabočením do Dvořákovy ulice jet část trasy po tramvajových kolejích.

„Vedení objízdné trasy znamená, že ve Dvořákově ulici i v ulici Politických vězňů bude omezené parkování,“ upozornil Václav Lacyk.

Tramvaje vozí cestující na Borská Pole (16. prosince 2019)

VIDEO: Nová tramvajová trať v Plzni už vozí cestující k univerzitě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Protože kousek od uzavřené křižovatky má sídlo záchranná služba, výjezdová vozidla se zapnutými majáky budou k zásahům vyjíždět po silnici přes bývalá borská kasárna, která do Kaplířovy ulice ústí v křižovatce u Úřadu práce.

„V celé délce komunikace od sídla záchranné služby kolem Střední školy informatiky a finančních služeb, Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje i Úřadu práce budou značky zakazující zastavení po obou stranách vozovky. Na respektování dopravního značení bude dohlížet státní a městská policie,“ uvedla mluvčí plzeňské radnice Eva Barborková.

Stavbaři budou mít dost práce i v ulici U Borského parku a Klatovské za křižovatkou směrem ven z města.

„Budou se budovat inženýrské sítě včetně kanalizace, plynovodu, vodovodu i dalších rozvodů. Úsek dostane nové stožáry veřejného osvětlení, vzniknou nové autobusové zastávky na Klatovské i u Borského parku,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Bývalá točna na okraji Borského parku je od tramvajové sítě odříznutá od loňského léta, do autobusové zastávky hned vedle ní přestaly autobusy zajíždět v prosinci po otevření přestupního terminálu v Kaplířově ulici.

V současné době je zpracovaná projektová dokumentace, která řeší, jak se místa obou nefunkčních točen změní ve vstupní bránu do Borského parku. Ten patří mezi Plzeňany vyhledávané odpočinkové lokality.

Součástí projektu prodloužení tramvajové trati na Borská pole je mimo jiné parkoviště P+R u přestupního terminálu v Kaplířově ulici, kde je i první z nových tramvajových konečných.

Parkoviště pro osobní auta vznikne v místě bývalého fotbalového hřiště, kde mají v současnosti stavební firmy techniku a zázemí staveniště.

Na zhotovitele parkoviště bude podle informací MF DNES teprve vypsaná soutěž, parkoviště nebylo součástí stavby prodloužení tramvajové trati. „V dalších etapách se počítá s vybudováním zázemí pro řidiče a cestující na přestupním terminálu Bory,“ uvedl vedoucí magistrátního odboru investic Pavel Grisník.