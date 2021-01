Plzeň řeší, jak v zimě pomoci bezdomovcům. Ve hře jsou vytápěné stany

Na to, že jde bezdomovcům v zimě v souvislosti s počasím o život, upozornili zástupce plzeňské radnice koncem minulého roku otevřeným dopisem lidé z iniciativy Food not Bombs.

„V Plzni od října 2020 zemřelo v důsledku zimy, nouzového stavu a nedostatečného přístupu k základním životním potřebám, jako je voda, potraviny a teplo, okolo deseti lidí bez domova. Lidé bez domova jsou jednou z nejohroženějších skupin obyvatel, a pokud k tomu připojíme aktuální teploty pod bodem mrazu, nouzový stav, omezený pohyb lidí, zavřené podniky, obchody a další, stávají se ještě více ohroženými, jelikož jejich již tak omezený přístup ke zdrojům je o to více omezený,“ uvedli.

Aktivisté navrhli zřízení vytápěných stanů

Žádali přitom, aby představitelé Plzně našli způsob, jak tomu předcházet. Zdůraznili, že v souvislosti s epidemií koronaviru není pro bezdomovce v domě ve Wenzigově ulici letos k dispozici takzvaná teplá židle, umožňující přečkat mrazivou noc.

Navrhli proto zvážit zřízení vytápěných stanů, „…které by se mohly během zimních měsíců rozložit na předem stanoveném místě jako varianta pro osoby, jež nechtějí nebo nemohou využít přespání v komerčních prostorech nebo noclehárně,“ stojí v otevřeném dopise.

Jeho signatáři uvedli, že by se jednalo o řešení například pro lidi, kteří nejsou schopní uhradit poplatek za ubytování, chybí jim doklady nebo mají psa, kterého by nemohli vzít s sebou. „Stany by mohly sloužit jako nouzové opatření na delší dobu,“ napsali.

V závěru roku se z podnětu aktivistů uskutečnilo jednání mezi zástupci úřadů, města i neziskových organizací, které s bezdomovci přicházejí do styku.

Radní David Šlouf z ODS, který schůzku svolal, řekl, že Plzeň například s pomocí neziskových organizací nabízí spací pytle.



„V Cukrovarské ulici je možné v rámci humanitární pomoci vyzvednout deky, spacáky, stany nebo potraviny. Ve dnech kolem Silvestra bylo v Plzni připraveno kolem padesáti spacáků, vydalo se jich pět,“ uvedl Šlouf.

Připouští, že pokud byl o nabídku tak malý zájem, může být v nastavení systému chyba. „Buď to ti lidé nepotřebují, nebo o tom někteří neví,“ řekl.

V azylovém domě svatého Františka ve Wenzigově ulici mají podle zástupců Charity volnou kapacitu pěti až deseti míst. „Navíc je pro případ potřeby nasmlouvaná kapacita v dalších ubytovnách a to platí město,“ prohlásil radní.

Západočeská univerzita připraví studii o bezdomovectví

Uznává nicméně, že zástupci radnice nejsou schopni zmapovat potřeby lidí, kteří žijí v opuštěných domech nebo venku a nepřijdou si říct o pomoc, která je zadarmo.



„To by zřejmě měli mapovat lidé z organizací, které působí v terénu. Mohli by poskytovanou službu distribuovat. Možná to zatím nefunguje dobře. Musím se zamyslet, co s tím udělat,“ konstatoval Šlouf.

Město se už před časem domluvilo se zástupci Západočeské univerzity, že připraví studii zaměřenou na situaci v bezdomovectví. Na základě toho má vzniknout koncepce, kterou se budou instituce řídit.

„Musíme si do budoucna říct, jak lépe nastavit spolupráci mezi městem a neziskovými organizacemi i lidmi bez domova, aby se k nim dostala pomoc, kterou město nabízí,“ sdělil Šlouf.



Pavel Bosák, šéf opozičního zastupitelského klubu Pirátů, řekl, že jemu se zamlouvala myšlenka, aby město nechalo vybudovat na zimní měsíce vyhřívané stany.

„Myslím, že určitá část bezdomovců by je využila. A snížil by se okruh lidí ohrožených umrznutím,“ uvedl. Bosák se domnívá, že při řešení problematiky bezdomovectví svazují řadu politiků obavy z negativní reakce veřejnosti, protože dost lidí nesouhlasí s tím, aby jim instituce pomáhaly.

David Šlouf naproti tomu připomíná, že se ohroženým nabízí zdarma domov svatého Františka nebo ubytovna.



„A ti lidé tam nejdou. Dojdou nám do stanu? Pokud ano, nebude muset být takové místo bez jakýchkoliv pravidel, která by museli dodržovat? To se nám úplně nechce. Možná, pokud někteří nejsou ochotni respektovat žádná pravidla, je leckdy lepší jim nabídnout spacák a jídlo,“ konstatoval.

Aktivisté z Food not Bombs nicméně připomínají potřebu zaměřit se víc právě na ty lidi, kteří ze současných služeb vypadávají. „Proto považujeme za nutné, aby ze strany města byla přijata další krátkodobá opatření, která by předcházela umírání osob bez domova,“ uvádějí ve svém vyjádření.