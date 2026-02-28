Víc komfortu a rychlejší odbavení. Po Plzni jezdí nové kloubové autobusy

  8:22,  aktualizováno  8:22
Nový typ nízkopodlažních kloubových autobusů poslaly do ulic Plzeňské městské dopravní podniky. Dosud byly všechny 18metrové autobusy od polského výrobce Solaris, nyní začínají cestující vozit kloubové vozy českého výrobce SOR Libchavy.

„Nové autobusy přinášejí větší pohodlí i lepší orientaci při nástupu. Cílovou stanici nově zobrazují také na zadním čele vozu, číslo linky je poprvé viditelné i na levém boku. Interiér doplňuje ambientní vnitřní osvětlení, které je příjemnější pro oči. Potkávat je budete především na linkách 24, 25, 29, 30, 41 a 56,“ uvedl mluvčí dopravního podniku René Vávro.

V plzeňské vozovně jsou první tři kloubové vozy SOR, do konce letošního roku má přibýt ještě dalších pět plně klimatizovaných vozů, což je v Plzni při nákupu vozidel městské dopravy standardem posledních let. Při využití opce ve smlouvě z loňského roku by dopravní podnik mohl koupit ještě sedm dalších stejných autobusů.

Plzeňské městské dopravní podniky poslaly do ulic města nový typ nízkopodlažních kloubových autobusů. (24. února 2026)
Plzeňské městské dopravní podniky poslaly do ulic nový typ nízkopodlažních kloubových autobusů.
Plzeňské městské dopravní podniky poslaly do ulic města nový typ nízkopodlažních kloubových autobusů. (24. února 2026)
Plzeňské městské dopravní podniky poslaly do ulic nový typ nízkopodlažních kloubových autobusů.
9 fotografií

Plzeňští dopraváci mají s autobusy SOR zkušenosti, první klasické dvanáctimetrové vozy začaly jezdit po městě v závěru roku 2010. U kloubové verze by se do autobusů mělo vejít stejně cestujících jako do konkurenčních solarisů. Oba typy mají shodně čtvery dvoukřídlé dveře.

U vozů SOR se v pořadí druhé dveře při otevření nezasouvají dovnitř, ale vyjedou ven a poté se předsunou do stran. Tak to mají i poslední dodané krátké autobusy stejného výrobce. Cílem je zvětšit prostor a urychlit výstup a nástup cestujících v zastávkách.

Zatímco v Plzni jezdí v barvách dopravního podniku autobusy více výrobců, trolejbusy budou podle uzavřených smluv i nadále využívat karoserie Solaris. Plzeňská Škoda Group sice používá při výrobě trolejbusů karoserie různých výrobců, kloubové trolejbusy SOR však mohou lidé spatřit v ulicích Plzně pouze při testování pro jiná města. Takové vozy nakoupily například České Budějovice.

Autor: