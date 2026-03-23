„V pondělí dopoledne jsem smlouvu ze strany ŘSD podepsal. Nyní je na podpisu u zhotovitele,“ potvrdil Blabol. Pokud smlouvu podepíše i vítěz tendru, což je společnost Strabag SIS, na předání staveniště dojde ještě v prvním pololetí letošního roku.
Starostka Plas Eva Kantor Pořádková řekla, že v brzký podpis smlouvy věřila. „Je parádní, že to vyšlo,“ byla její první reakce.
Firma Strabag SIS zvítězila v loňském výběrovém řízení s cenou 763 milionů korun bez DPH. Výsledky tendru zveřejnil loni v srpnu republikový šéf ŘSD Radek Mátl. Jenže na očekávaný podzimní podpis smlouvy nedošlo, když tehdejší ministr dopravy Martin Kupka avizoval, že v dopravním rozpočtu scházejí miliardy korun.
„Smlouvu se staviteli jsme zatím nepodepsali. Čekáme na rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury ( SFDI). Věříme, že začátek stavby bude mít sekeru maximálně pár měsíců,“ vysvětlil loni v říjnu v České televizi Mátl.
Rozpočet před několika dny schválil parlament, v pátek ho podepsal prezident. Jeho podpisem tak byly potvrzené i finance pro SFDI, ze kterého se bude platit i stavba obchvatu.
Obchvat Plas je dlouhý 5,6 kilometru, dalšího půl kilometru připadá na nejvyšší silniční most v České republice přes údolí řeky Střely. Ten ŘSD soutěžilo zvlášť. Vítězné sdružení Stavby mostů, Eurovia CZ a inženýrské firmy Sagasta ho vybuduje za 571 milionů korun bez DPH.
U stavby mostu loni začaly přípravné práce zahrnující například budování cest na místo stavby pro těžkou techniku. Komplikací je ale nález chráněné rostliny kavyl Ivanův v trase jedné z cest.
Budoucí silniční most s chodníkem, vyhlídkovým místem i stezkou pro cyklisty se překlene ve výšce 87,3 metru nad hladinou řeky Střely. Hotový má být v roce 2028. Projektanti museli vymyslet subtilní most, protože památkáři trvali na tom, že nesmí narušit zdejší panorama s dominantním klášterem.
V současné době hlavní silniční tah Plzeň – Žatec vede přes centrum Plas, těžké kamiony jezdí jen pár metrů od památkově chráněného kláštera. Navíc všechna auta jedoucí po silnici první třídy musejí nejprve na jedné straně sjet prudkými serpentinami do centra Plas, aby pak na druhé straně údolí podobně strmý kopec zase vyjela nahoru. Obchvat odvede veškerou tranzitní dopravu mimo město.
2. ledna 2022