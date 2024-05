Hledá se, kdo postaví neviditelný most u Plas. Bude nejvyšší v ČR

O vypsání výběrového řízení informoval v úterý generální ředitel ŘSD Radek Mátl. „Jedná se o výstavbu nejvyššího silničního mostu v Česku v délce 496 metrů. Stavba je soutěžená v režimu Design and Build. Předpokládaná hodnota zakázky je 530,5 milionu korun bez DPH,“ uvedl Mátl v oznámení na síti X. Zájemci musejí své nabídky doručit do 4. září.

Režim Desingn and Build znamená, že zhotovitel odpovídá nejen za stavbu, ale i projektovou dokumentaci. „Je to první akce v kraji, kterou vypisujeme tímto způsobem,“ řekl krajský šéf ŘSD v Plzni Miroslav Blabol.

Most v sobě musí skloubit na první pohled nemožné požadavky – vydržet intenzivní zatížení dopravou na hlavním silničním tahu z Plzně do severních Čech a zároveň být v krajině téměř neviditelný, jak požadují památkáři kvůli zachování vizuální dominance areálu kláštera v Plasích.

Po podpisu smlouvy bude muset zhotovitel nejprve dotáhnout do finále projektovou dokumentaci a zároveň v příštím roce zahájit stavbu. „Začít budou muset budováním přístupových komunikací k místu, kde budou zakládat opěry budoucího mostu. Komunikace jim zaberou šest až sedm měsíců. Samotná stavba mostu by měla začít v roce 2026, hotový by mohl být v závěru roku 2027,“ uvedl Blabol.

Most bude široký 12,6 metru, pro každý směr bude jeden jízdní pruh. Na straně k Plasům bude stezka pro chodce široká 1,5 metru, v místě vyhlídky bude rozšířený na tři metry. Na druhé straně pak povede společná stezka pro chodce a cyklisty.

V září letošního roku chce ŘSD vypsat výběrové řízení na zhotovitele zbylých asi 5,6 kilometru dlouhé části obchvatu Plas, tedy zhruba od Rybnice k Sokolce, kde se napojí na stávající dlouhou rovinu směrem na Kralovice. Stavba obchvatu by měla začít ve druhé polovině příštího roku. „Chceme vše naplánovat tak, aby most i navazující komunikace byly dokončené co nejdříve po sobě,“ řekl Blabol.

