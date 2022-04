Centrum stavitelského dědictví zahájilo sezonu s legendární značkou Jawa

V Plasích jsou vystaveny dvě desítky motocyklů, v řadě případů jde o jediné dochované kusy daného typu.

Mezi největší rarity patří soubor vývojových prototypů představující motocykly Jawa od počátku 30. let až do let 90.

Vystaveny jsou například motocykly z tajného válečného vývoje nebo prototyp stroje takzvané unifikované řady z první poloviny 60. let.

Za 90 let své existence vyrobila firma Jawa na tři miliony motocyklů a stala se jednou z mála našich firem, jejíž výrobky se staly známými po celém světě.

Výstava, která vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu České století motorismu, potrvá do 31. října.

Spolu s expozicí o motocyklech mohou návštěvníci vidět výstavu s názvem Tradiční stavitelství za císaře Franze Josefa a venkovní výstavu Stavba roku.