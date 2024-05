Policista a jeho známý dostali osm let za přípravu loupeže. Byl to jen hec, oponují

„Informace, které měli obžalovaní o domu, o plotu, jsou velice konkrétní a odpovídají skutečnosti. A to, co si říkají mezi sebou v autě, není v žádném případě myšleno z legrace. Soud je jednoznačně přesvědčen o tom, že příprava byla myšlena zcela vážně, a není jediný důkaz pro to, že by to mysleli jinak,“ odůvodnil rozsudek soudce.

S informací o vykradeném domě v Karlových Varech, ze kterého zloději odnesli cennosti, ale nedostali se do trezoru, přišel za dvaatřicetiletým policistou Antonínem Fejtlem loni na konci léta jeho známý čtyřicetiletý David Czarkowski.

„O nemovitosti, co měla být vykradená, jsem se dozvěděl od známého v práci v roce 2023. Řekl, že byla vykradena, že měly zmizet cennosti, hodinky. A také říkal, že by tam měl být trezor s hotovostí. Částku neřekl, ale mělo to být v milionech,“ uvedl Czarkowski.

Podle státního zástupce se Czarkowski dozvěděl i o zabezpečení domu, něco o jeho vlastnících i to, že tam je v trezoru nejméně 20 milionů korun. Czarkowski se pak o tom bavil podle spisu s policistou Fejtlem.

Obžaloba tvrdí, že si o tom jen nepovídali, ale začali plánovat, jak by se dům dal přepadnout. „Aktivně se domlouvali na přepadení spolumajitelky domu. 27. září 2023 provedli společně obhlídku objektu, zjišťovali, jestli jsou kolem domu a na komunikacích kamery, posuzovali dojezdovou dobu pracovníků pultu centrální ochrany. Rozhodli se, že počkají na příhodnou dobu, zejména až z domu odjede manžel, i vybrali nejvhodnější přístupovou trasu přes plot na pozemek,“ popsal státní zástupce Roman Šustáček.

Podle něj muži plánovali, že ženu svážou do kozelce a ta jim pak řekne, kde jsou v domě peníze.

To, o čem se obžalovaní bavili v policistově soukromém autě, vědí policisté přesně. Byly v něm totiž namontované odposlechy.

To bylo jen chvástání, tvrdí oba souzení

Oba muži, jimž hrozilo až patnáctileté vězení, tvrdí, že nic z toho, co zaznělo, nemysleli vážně. Prý se jen jeden před druhým chvástali a fantazírovali.

„Možná jsem před Davidem machroval, že znám lidi, kteří by to asi dovedli. David říkal, že hledá hezké místo, kde chce požádat přítelkyni o ruku. Jeli jsme se na něj podívat a při tom jsme jeli kolem toho domu. Jen jsme se bavili o tom, jak by se dal teoreticky vykrást. Cestou mě požádal, abych zjistil o nemovitosti informace. Já jsem asi po dvou dnech vyjel z počítače listiny a vytiskl je, pak jsem to pustil z hlavy. Pak je našli u mě v autě. Nic jsme neplánovali,“ přečetl už bývalý policista Fejtl a dál pak nevypovídal.

Czarkowski potvrdil, že se o údajně vykradeném domě dozvěděl od známého. „Nebudu říkat, o koho jde, nechci ho ohrozit. Já jsem za pár vět už sedmý měsíc ve vazbě. Když jsme se v autě bavili o možné a teoretické krádeži, to bylo jen machrování jednoho před druhým. On se chtěl vytáhnout přede mnou, já před ním. Nebylo to vůbec myšlené vážně. Nic jsme nesledovali, nehledal se nikdo, kdo by to udělal,“ argumentoval David Czarkowski.

Proti rozsudku se oba na místě odvolali, státní zástupce se možnosti odvolání vzdal.

