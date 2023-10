Šaty z piva, kapely zvučných jmen a plzeňský nefiltr. Takový byl Pilsner Fest

Pilsner Fest letos mimo jiné představil kulturní a společenské aktivity podporované skupinou Plzeňského Prazdroje a odstartoval kampaň pro charitativní aukci unikátních šatů vyrobených z piva, které letos představila na karlovarském filmovém festivalu herečka Aňa Geislerová. Šaty vyrobila australské firma z 300 litrů Plzeňského Prazdroje.

Patnáct metrů jedinečné látky vznikalo několik týdnů naočkováním piva speciální přírodní bakterií. Materiál pak odborníci měkčili, zesvětlovali, sušili a voskovali, až dostali lesklou a pružnou látku. Model je pak dílem českého návrháře Jakuba Polanky.

Róba jde do aukce spolu s devíti obrazy, jejichž součástí je látka z ležáku a které pocházejí z dílny pěti umělců. Výnos aukce podpoří činnost Centra Paraple, se kterým Pilner Urquel spolupracuje více než deset let.

Na hlavním pódiu se vystřídala řada kapel zvučných jmen, jejichž vystoupení jsou pravidelně návštěvnickým tahákem. V pátek třeba Vypsaná Fixa nebo Polemic, v sobotu pak J.A.R, Tata Bojs a Mig 21, kteří program uzavírali.

Při tradičním společném přípitku v 18.42 hodin, symbolizujících rok výroby první várky plzeňského ležáku, pozdravil návštěvníky Pilsner Festu generální ředitel pivovarnické skupiny Dragoš Constantinescu. „Jsem šťastný, že se vás tolik připojilo k oslavám 181 let piva Pilsner Urquell. Protože vy všichni děláte to, čím my jsme,“ řekl anglicky a v češtině pak vzkázal: „Mám rád Plzeň!“