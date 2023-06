Zájemců o pěstounskou péči je v kraji málo, nové má oslovit kampaň

„V současné době máme aktivních 27 pěstounů na přechodnou dobu. Pro děti je samozřejmě lepší, když vyrůstají v milujících rodinách než v jakýchkoli ústavech, od kterých se proto ustupuje. Ale je náročné tyto kapacity zajistit,“ sdělil vedoucí odboru sociálních věcí Plzeňského kraje Filip Zapletal.

Přestože počet pěstounů mírně narůstá, pořád chybí desítky rodin. Loni se v kraji přihlásilo 59 rodin, z toho bylo 27 žadatelů o pěstounskou péči, 24 o osvojení a osm o přechodnou pěstounskou péči. Letos je zatím 23 žádostí rodin o osvojení nebo pěstounství.

Kvůli neuspokojivé situaci se vedení kraje rozhodlo připravit zcela novou kampaň, která má přinést nejen větší osvětu, zvýšit povědomí o pěstounské péči, ale zejména rozšířit základnu pěstounů.

V kraji chybí desítky pěstounů

„Současná nálada ve společnosti směřuje k tomu, že děti do tří let věku už nebude možné jakkoli umisťovat do ústavní péče. A později se to bude jistě týkat i dětí starších. Tím se znovu zvyšuje potřeba náhradní rodinné péče. Stejně jako ostatní kraje i my se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem pěstounů. Chybí jich desítky,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, investic a majetku Plzeňského kraje Martin Záhoř.

Podle jeho slov je v kraji zapotřebí najít zájemce pro veškerou pěstounskou péči, tedy zprostředkovanou dlouhodobou i tu na přechodnou dobu. Patronkou projektu se stala známá modelka Andrea Verešová. Výběr na ni padl nejen proto, že má k regionu blízko, protože žije v Přešticích na Plzeňsku.

„Osudy druhých mi nejsou lhostejné. Velmi mě trápí, že jsou na světě děti, které nemají citové a rodinné zázemí, případně jsou bez finančních prostředků, což jim brání prožít bezstarostné dětství, studovat a rozvíjet svoje nadání. Proto jsem se rozhodla založit Nadační fond Andrey Verešové a pomáhat tak zlepšovat komplikované životní osudy a problémy dětí v nouzi. Když pak přišla nabídka Plzeňského kraje, bez jakéhokoli váhání jsem patronaci přijala. Máme totiž společný cíl a pevně věřím, že se nám společně podaří maximum, abychom udělali životy dětí krásnější, zachránili co nejvíce dětských osudů a splnili co nejvíce dětských snů,“ vysvětlila Verešová.

Plzeňský kraj připravil jednotný komunikační styl, který ihned napoví, že jde o náhradní rodinnou péči. „Propagaci pěstounské péče se jako kraj věnujeme deset let, ale stále se v tomto směru snažíme komunikaci zlepšovat a rozšiřovat povědomí o této problematice. Nově teď vznikl ucelený komunikační manuál s jednotným logem, který vychází z barev Plzeňského kraje. Domluvili jsme se s neziskovým sektorem i obcemi, abychom byli jednotní pro celý kraj a aby veřejnost tento motiv pozitivně vnímala,“ poznamenal Martin Záhoř.

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče o děti. „Zákon rozlišuje tři formy – zprostředkovanou, nezprostředkovanou a na přechodnou dobu. Stát na hmotné zabezpečení dítěte finančně přispívá a odměnu vyplácí tomu, komu bylo dítě do osobní péče svěřeno. Novým pěstounům ale rádi veškeré informace a možnosti předáme,“ informoval Zapletal.