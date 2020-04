Pendleři na hranicích protestovali proti vládním opatřením, chtějí pracovat

Iniciátorem shromáždění na Folmavě byl Miroslav Huttr. „Nikdo nás nechce vyslechnout. Situaci samozřejmě nechci brát na lehkou váhu, ale omezení mi připadají absurdní. V cizině musíme zůstat čtrnáct dní a pak nás čeká čtrnáctidenní povinná karanténa. Ale to německé zaměstnavatele většinou vůbec nezajímá. Když už, tak přijdeme o půlku platu,“ zdůraznil muž, který pracoval jako stavební řidič a jehož příjmy jsou pro rodinu podstatné.

Huttr tvrdí, že schválené výjimky pro zdravotníky, lidi v sociálních službách, integrovaném záchranném systému a nově také pracovníky v kritické infrastruktuře, způsobují pouze zbytečné rozbroje. „Když už vůbec zavést takový zákaz, tak plošně. Koneckonců rizikové je dnes jezdit třeba i do Prahy, kde je taky hodně nakažených,“ domnívá se.

Mrzí ho především vypjatá atmosféra, která panuje na Domažlicku. Krajští hygienici už tady evidují 254 nakažených onemocněním covid-19. „Vina se svádí hlavně na pendlery. Ale to není pravda. Dost lidí se nakazilo třeba na Chodském bále,“ řekl. Setkává se prý s tím, že sousedé či známí se s ním odmítají bavit, protože mají strach z koronaviru.

Jeho slova potvrdil starosta Všerub na Domažlicku Václav Bernard. V městysu žije přibližně 800 obyvatel, více než polovina z nich dojíždí do zaměstnání právě do Německa. „Nemůžou si pomalu dojít ani nakoupit. Lidé před nimi přecházejí na druhou stranu chodníku. Prohlášení o pendlerech dělá zvlášť u nás v okrese zlou krev,“ popsal starosta městyse, na něhož se obracejí stovky pendlerů z celé země.

Na jejich podporu se zúčastnil sobotního protestu a poslal otevřený dopis premiérovi nebo plzeňskému hejtmanovi Josefu Bernardovi. „Určitá opatření jsou na místě. Ale zakázat lidem jezdit za prací do zahraničí bez jakékoliv kompenzace, je zkrátka špatně. Navíc jde o početnou skupinu osob, která se dostává do velkých problémů,“ doplnil.

Buď dovolená, nebo odloučení od rodiny

K akci se připojil rovněž Josef Hanták, který svolal Čechy na Pomezí. Kvůli vládním opatřením zůstal v Německu, aby nepřišel o místo. S blízkými je v kontaktu pouze přes telefon.

„Buď si kvůli čtrnáctidenní izolaci vyberete dovolenou, protože firmy nikomu nebudou platit dobu strávenou doma, nebo načas opustíte rodinu. Já jsem si vybral druhou variantu, ale je to těžké,“ přiznal muž, který pracuje ve stavebnictví.

Řešením by podle Hantáka byla možnost dojíždět za dodržování přísných pravidel do zaměstnání každý den. „Už jsme si to vyzkoušeli. Sice to bylo náročné, dost hodin jsme strávili na cestě, ale pořád jsme měli kontakt s blízkými a nepřišli o rodinné zázemí. Tisíce lidí nechce přijít o své živobytí, ale chce něco dělat,“ uzavřel.

Na obě shromáždění dohlíželi policisté. Na Folmavě všechny účastníky, jichž bylo zhruba 40, hlídky legitimovaly. „Zároveň jsme je upozornili, že svých chováním porušují nařízení vlády. Na místě jsme zjistili pětadvacet přestupků,“ vyčíslila policejní mluvčí Martina Korandová.



Šíření nákazy kvůli slavnostem i pomalému testování

Podle krajské hygieny je aktuálně na Domažlicku už 254 nemocných koronavirem. Na počet obyvatel jde o nejpostiženější okres v celé zemi. Krajský epidemiolog Petr Pazdiora uvedl, že zasažených je asi dvacet osad a zdroje nákazy jsou napříč Domažlickem.



Onemocnění covid-19 se podle odborníka rozšířilo z několika důvodů. Lidé se nakazili na Chodském bále nebo na Pivních slavnostech v Německu. Jako druhou skupinu, mezi níž se infekce dostala, označil pendlery. Roli sehrála rovněž skutečnost, že zpočátku v zemi fungovala pouze laboratoř Státního zdravotního ústavu. Testovaní na výsledky čekali sedm až deset dní a epidemiologové nemohli včas provádět příslušná opatření.

Hejtman Josef Bernard už kvůli situaci na Domažlicku požádal o pomoc Ústřední krizový štáb. Po dohodě s krajskou hygienickou stanicí zavedli v okrese přísnější opatření, mezi něž patří plošná dezinfekce míst s větší koncentrací lidí či intenzivní testování. Zdravotníkům bude od úterý s odběry pomáhat také armáda.