Pedofil přiznal znásilnění malé neteře, kromě vězení ho čeká ústavní léčba

Obžalovaný podle spisu nejméně desetkrát nutil k různým sexuálním praktikám svoji neteř. Když s tím začal, bylo holčičce šest let. Násilníka neodradil ani její pláč. Dívka měla kvůli zneužívání horečky a noční můry. Takové situace zažívala se strýcem tři roky.

„Obžalovaný zneužil toho, že byla zvyklá poslouchat. Říkal jí, že nesmí nikomu nic říct. Ani babičce, protože dědeček má slabé srdce, a kdyby se to dozvěděl, měly by ho na svědomí,“ uvedl státní zástupce.

Dodal, že obžalovaný obtěžoval také chlapce z prvního stupně základní školy, ale i o něco starší. Nabízel jim tři stovky, když se od něj nechají orálně uspokojit.

Pedofil se u soudu ke všemu přiznal

Loni si obžalovaný na sociální síti psal s dvanáctiletou dívkou. Sexuální predátor jí poslal fotografii penisu a pak se dožadoval pohlavního styku.

Netušil, že si dopisuje s neteří, kterou znásilňoval už před lety. Dívka se jen vydávala za někoho jiného.

„Přiznávám svou vinu. Je nesporné vše, co je v obžalobě. Je mi to líto. Nebylo by mi příjemné potkávat se tu s poškozenými,“ prohlásil sedmačtyřicetiletý muž u Krajského soudu v Plzni po přečtení obžaloby.

Většinu času v jednací síni seděl se sklopenou hlavou a zavřenýma očima mezi příslušníky vězeňské eskorty.

Za znásilnění, šíření pornografie, svádění k pohlavnímu styku i ohrožování mravní výchovy mu hrozilo až 12 let vězení. Protože se v soudní síni ke všemu přiznal a bezvýhradně souhlasil i s právní kvalifikací, soudci se nemuseli probírat nechutnostmi, které obžalovaný s dětmi prováděl, nebo je k nim lákal. Projednávali jen výši trestu.

Nakonec obžalovanému s diagnostikovanou pedofilií zaměřenou na nezletilé chlapce a dívky, vyměřili dva roky ve vězení a ústavní sexuologickou léčbu.

„Jsme toho názoru, a není to ojedinělý podobný případ, že u činů, kdy je u pachatele prokázána porucha sexuální preference, není řešením dlouhodobý trest odnětí svobody. On činy nepáchal proto, že by byl nenapravitelným zločincem, ale vedla ho k tomu sexuální porucha. Jedině účinné léčení zabrání tomu, aby znovu spáchal něco podobného. Obžalovaný je kvůli duševní poruše pro společnost nebezpečný, ambulantní léčba selhala,“ vysvětlil předseda senátu Tomáš Bouček.

Zatímco státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné odvolání, obžalovaný verdikt přijal. Nebyl u soudu poprvé. Už před šesti lety dostal podmínku za ohrožování výchovy dítěte.

Muž i nadále zůstává ve vazbě. Soudci jí odůvodnili obavami, že kdyby se dostal na svobodu, mohl by spáchat další trestný čin.