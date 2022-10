Parkoviště u autobusového nádraží v Plzni bude po přestavbě zpoplatněné.

Desítky let fungovala vyasfaltovaná plocha jako parkoviště především pro škodováky, kteří dojížděli na směny do práce. Kdo dřív přijel, ten tam našel volné místo buď po jeho okrajích, nebo ve dvojici šípovitých parkovacích pruhů na ploše.

Letos v létě ale tomuto parkovišti odzvonilo. Teď je z něj velké staveniště. V tendru zvítězila společnost Eurovia, která podle zveřejněné smlouvy plochu kompletně přebuduje za 18,3 milionu korun.

Končící náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule řekl, že systém placeného parkování bude na náměstí Emila Škody nastavený stejně jako u letos otevřeného záchytného parkoviště u přestupního terminálu Bory.

„Parkovné by mělo být celodenní, v ceně parkovného bude i celodenní jízdenka na městskou dopravu. Režim obou parkovišť jsme tehdy schvalovali současně,“ vybavil si Vozobule.

To znamená, že za parkování šofér zaplatí 60 korun a dostane přestupní jízdenku na MHD, která samostatně stojí 66 korun. „Kdo má předplatné na městskou dopravu na Plzeňské kartě, ten za parkování zaplatí 20 korun,“ připomněl Vozobule.

Stejně jako na Borech bude i tady po přestavbě osvětlení, plochu ohlídají bezpečnostní kamery, na vjezdu i výjezdu budou závory. Pokud nenastane zdržení s výrobou systému, specializovaná firma by měla závory montovat na parkovišti u autobusového nádraží koncem listopadu.

Nepostihne však nově zpoplatněné parkoviště nedaleko centra města stejný osud jako velké parkoviště P+R u přestupního terminálu Bory? Dokud se na něm neplatilo, bývalo minimálně ze dvou třetin zaplněné.

Po zavedení placeného parkování tam obvykle bývá z 318 míst obsazených pět, někdy i šest. O tristním využití borského parkoviště se přesvědčil i starosta centrálního městského obvodu Plzeň 3 David Procházka.

Na borské parkoviště se řidičům nechce

„Nedávno jsem tam parkoval a byl jsem asi třetí auto. Myslím, že parkoviště je umístěné dobře, je škoda, že není využívané,“ uvedl Procházka.

Zatímco placené parkoviště zeje prázdnotou, v nedalekém areálu bývalých borských kasáren, kde sídlí školy, firmy, úřad práce i záchranná služba, jsou všechna bezplatná parkovací stání beznadějně plná po celý den.

Úřad městského obvodu podle Procházky v posledních čtyřech letech změnil svůj pohled na placené parkování. Zatímco dříve podmiňoval rozšiřování placených zón do dalších ulic v oblasti budováním nových bezplatných parkovišť, teď je podle starosty prioritou, aby místo k zaparkování našli především místní, kteří tam bydlí.

„Vyzvali jsme, aby zpoplatňování postupovalo od centra města až k Borskému parku. Jak se rozšiřují zóny placeného parkování v centru Plzně, řidiči, kteří nechtějí za parkování platit, vozy odstavují v dalších dosud nezpoplatněných oblastech. Kvůli tomu ale nezaparkují lidé, kteří tam bydlí. Když dnes na Borech existuje kapacitní placené odstavné parkoviště, právě na něm mohou odstavit své vozidlo lidé dojíždějící za prací do Plzně a do centra pokračovat městskou dopravou. Myslím, že i cena za parkování provázaná s jízdenkou na městskou dopravu je zajímavá,“ soudí starosta Procházka.

Protože po zářijových volbách do městského zastupitelstva by měla v Plzni vládnout jiná koalice než poslední čtyři roky, Michal Vozobule už podle všeho nebude náměstkem primátora pro dopravu. Ten svému nástupci podle svých slov předá i všechny rozpracované projekty týkající se parkování.

„Myslím, že k parkovišti Bory je potřeba ještě zlepšit a doplnit navigační systém. Pokud se parkovací zóny skutečně rozšíří od centra Plzně až k Borskému parku, význam parkoviště P+R u přestupního terminálu Bory výrazně vzroste, stejně tak jeho obsazenost. Jeho vybudováním jsme zřejmě předběhli dobu,“ připustil Vozobule.

Pro rezidenty za 700 Kč, pro ostatní za 12 500

Za parkoviště na Borech město zaplatilo 34,7 milionu korun bez DPH, 90 procent nákladů pokryla dotace. Městská část Bory je podle starosty Davida Procházky specifická i tím, že u Borského parku je řada vysokoškolských kolejí.

„Když jsou prázdniny, místní tu jakžtakž zaparkují. Po dobu akademického roku ale mají velké problémy najít místo poblíž svého bydliště. I to je jeden z důvodů, proč by měly být zóny placeného parkování až k Borskému parku,“ připustil starosta.

V letošním roce město rozšířilo zóny placeného parkování o další ulice v oblasti Petrohradu a Roudné, nově je zpoplatněné parkoviště před obchodním domem v Ukrajinské ulici.

V širším centru přibyla od začátku září oblast ohraničená ulicemi Přemyslova, Kotkova, Tylova a Puškinova označená písmenem C, kde rezidenti, kteří tam bydlí, mohou získat parkovací kartu na rok za 700 korun, ostatní za 12 500 korun.

V prvním čtvrtletí příštího roku by se oblast placeného parkování měla rozšířit o další ulice západně od Klatovské třídy. Výhledově by se mělo placené parkování rozšiřovat směrem od centra i na Slovanech, hranicí zpoplatněného území by měla být Slovanská alej.

V dlouhodobých plánech města je úprava zatím bezplatné parkovací plochy pod Mostem generála Pattona, kde by se pak také mělo platit za odstavení auta.

Pokud město získá potřebné pozemky, mohlo by v budoucnu vzniknout další záchytné parkoviště mezi západním okruhem a Vinicemi, na Borech by mohl vyrůst parkovací dům u nákupního centra Luna, jeden je plánovaný u bazénu na Slovanech, další by mohly vyrůst nedaleko konečné tramvají u Světovaru a v Bolevci.

