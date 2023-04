Stání P+R budou levnější, Plzeň ale zdraží sazbu v parkovacích domech

„Parkovací dům Rychtářka je už hodně plný, je tam velké množství rezidenčních míst. Chceme ale, aby převis poptávky po předplatném neohrozil základní funkci parkovacího domu, tedy, aby tu lidé nechali auto, vyřídili si v historickém centru co potřebují, a zase odjeli. Jeho primárním cílem není pravidelné odstavování auta na celý den lidmi, kteří pracují v okolí. V parkovacím domě se od 1. května zvyšuje základní hodinová sazba z 10 na 20 korun, celodenní sazba z 60 na 100 korun a analogicky se zvýší i ceny za předplatné,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Parkovací dům Rychtářka je na hranici historické zóny, má nezastupitelný význam i při velkých sportovních akcích, protože sousedí s areálem fotbalové Doosan Areny.

Stejný nárůst cen se týká i podzemního parkovacího domu mezi Peklem a Novým divadlem. V pátek ve 14 hodin bylo ze 166 parkovacích míst u Nového divadla volných 18, na Rychtářce ve stejné době ze 447 nebylo obsazených 119. Podle vedení města se ke zvýšení cen přistoupilo po déle než deseti letech.

K prvnímu květnu město naopak snižuje cenu za odstavení auta na parkovištích P+R u terminálu Bory a na náměstí Emila Škody mezi Centrálním autobusovým nádražím a bývalým ředitelství Škodovky. Dosud za celodenní stání platí 60 korun, přičemž v ceně parkovného je denní jízdenka na městskou dopravu v běžné ceně 66 korun. Od prvního května bude cena za celodenní parkovné i s jízdenkou na městskou dopravu za 45 korun.

Pokud má šofér navíc na Plzeňské kartě nahrané předplatné na městskou dopravu, za celodenní odstavení auta na parkovišti P+R zaplatí jen pět korun. „Cílem je motivovat lidi, aby při cestách do Plzně nechávali své vozy na záchytných parkovištích na okraji a do města dál pokračovali městskou hromadnou dopravou,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Eva Barborková.

Cílem je oživit zájem o P+R

Parkoviště P+R u terminálu Bory pro 315 vozidel je zejména pro řidiče přijíždějící z jižního Plzeňska nebo Klatovska. Parkování na náměstí Emila Škody se 163 místy je zejména pro lidi mířící do Plzně od Klatovska a Tachovska. Od jejich zpoplatnění jsou obě parkoviště téměř prázdná. Přitom když parkoviště u autobusového nádraží bylo ještě bezplatné, od rána do pozdního odpoledne bývalo nacpané.

„Systém jako takový je funkční, ale je třeba oživit poptávku zejména na parkovišti na terminálu Bory. Poloha parkoviště je pro daný účel ideální, parkoviště však doplácí na velký počet bezplatných parkovacích příležitostí v okolí,“ vysvětlil snížení cen za parkování Tolar.

Podle informovaného zdroje na parkovištích P+R není možné zavést parkovné po hodinách, protože v ceně parkovného je celodenní jízdenka na městskou dopravu. Druhým důvodem, který potvrdilo nezávisle na sobě více zdrojů, to neumožňují podmínky dotací na vybudování parkovišť P+R.

Další zpoplatněná parkovací místa

Ale to není všechno. Město připravuje zpoplatnění dalších parkovacích ploch. Ještě letos se mají objevit závory a parkovací automaty na vyasfaltovaném parkovišti pod CAN, na které se vjíždí z Kotkovy ulice. „To je plánované jako parkoviště P+G, tedy zaparkuj a dál pokračuj pěšky. V dlouhodobějším horizontu chceme upravit i plochu na Roudné pod mostem generála Pattona. Pak tam bude parkování také zpoplatněné, ale cena nebude vysoká,“ vysvětlil Aleš Tolar.

Obě fungující parkoviště P+R jsou na území třetího městského obvodu stejně jako budoucí parkoviště P+G. „Parkoviště P+R by měla sloužit především dojíždějícím. Máme příslib, že parkoviště v režimu P+G by mělo být v levnějším režimu. Myslím si, že pro dojíždějící autem, kteří v Plzni pracují, by měla sloužit především parkoviště P+R na okrajích města,“ řekl starosta ÚMO Plzeň 3 David Procházka.

Město podle Tolara připravuje další dvě taková parkoviště na okrajích Plzně. „V současné době se projektuje parkoviště P+R pro Bolevec, to by se mohlo začít stavět v letech 2024 nebo 2025. Druhé takové parkoviště by mohlo vzniknout ve Skvrňanech. Výhledově by se v něj mohla přestavět plocha, která slouží jako parkoviště při současné přestavbě obchodního domu,“ připomněl náměstek Aleš Tolar.

Poslední změna v parkování, která začne platit od 1. května, se týká placené parkovací plochy u bazénu na Slovanech. Protože stávající systém se slevou za parkování při návštěvě bazénu byl zneužívaný, od prvního května budou v době od sedmi ráno do sedmi hodin večer první dvě hodiny parkování po pěti korunách.

Placené parkování bude nově končit úderem 19. hodiny, parkovací místa tak budou moci přes noc snáze využívat lidé z okolních bytových domů. „Při využití snížené ceny za první dvě hodiny parkování bude možné parkovat v době mezi 17. hodinou odpoledne a 7. hodinou ráno za cenu 10 korun,“ řekl Tolar.