Dělají hluk a zabírají parkovací místa, z Plzně mají zmizet odstavené kamiony

Vytlačení parkujících kamionů z města má uvolnit místa pro osobní auta a je i reakcí na stížnosti obyvatel města, kterým vadí například hluk z nákladních vozidel.

Zástupci města předpokládají, že nový režim bude impulsem pro vybudování zpoplatněných odstavných parkovišť pro kamiony na soukromých pozemcích.

Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar řekl, že kamiony řidiči často odstavují na příjezdových cestách k průmyslové zóně Borská pole. „Lokální zákaz jejich parkování jsme dali loni v Goldscheiderově ulici. Ale pak se kamiony přemístily do vedlejší ulice, kde často přes noc čekají na ranní nakládku nebo vykládku,“ uvedl.

Podle náměstka kamiony leckde parkují i na sídlištích. „Typické je to na Vinicích nebo také na Lochotíně,“ tvrdí. Někteří řidiči zajíždějí do města poté, co nenašli místo u dálnice a potřebují vozidlo odstavit kvůli povinné přestávce. „Tak ho nechají v Plzni někde pod lampou a bezpečně tady přespí,“ vysvětluje Tolar.

Nepořádek a hluk brzy ráno

Upozornil, že v místech, kde kamiony parkují, často vzniká nepořádek a lidé z okolí si stěžují na to, že je ruší, když brzy ráno řidiči startují. Domnívá se, že pokud budou kamiony využívat soukromě provozovaná parkoviště, jejich správci si ohlídají, aby tam byl pořádek.

Zákaz parkování vozidel nad 12 tun má v Plzni platit od 1. července 2024. „Máme to už domluvené s Policií ČR. Na všech příjezdových cestách do Plzně na to bude upozorňovat asi třicet dopravních značek,“ prohlásil Tolar.

Stejný zákaz už v některých městech v Česku platí. „Například v Domažlicích, Olomouci nebo v Pardubicích. Je to už vyzkoušená praxe,“ sdělil Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku města Plzně.

U průmyslové zóny Borská pole v Domažlické ulici je městský pozemek, který radnice pronajala právě pro vybudování parkoviště pro kamiony. „Bude tam pak zpoplatněný režim i s nabídkou využít například sprchy,“ upřesnil Vohradský. Podle jeho slov podobné parkoviště existuje na Plzeňsku třeba v Nýřanech.

Vohradský se domnívá, že by parkoviště pro kamiony mohla vzniknout v Plzni v průmyslových areálech. „Máme informace o tom, že by o jejich vybudování měl být zájem, když se zóna se zákazem parkování kamionů zavede,“ konstatoval.

Situaci monitorovali tři roky

Zástupci Útvaru koncepce a rozvoje (ÚKR) monitorovali ve městě zaparkovaná nejtěžší nákladní vozidla s návěsy a přívěsy v letech 2017, 2019 a 2021. „Ve veřejném prostoru města Plzně je průměrně odstavováno přibližně 150 návěsových a přívěsových souprav,“ uvedli v analýze.

Zjistili, že tato vozidla dlouhá až 19 metrů parkují ve městě v 45 lokalitách. K nejvytíženějším patří oblasti ulic Cvokařská, Goldscheiderova, Ke Karlovu, Na Chmelnicích, Pod Cihelnou nebo Pod Dálnicí.

Upozornili, že parkování přívěsových a návěsových souprav tranzitující těžké nákladní dopravy v uličních prostorech města je nežádoucí i v případech, kdy probíhá v souladu s dopravními předpisy.

„Nevhodné je toto parkování i z hlediska záboru veřejného prostranství, vytváření pohledových bariér, snižování prostupnosti území. Pobyt a přespávání řidičů v kabinách často doprovází nepořádek a snížená hygiena prostředí,“ uvedli ve svém hodnocení situace.

Zástupci ÚKR připomenuli, že problémy s parkováním a odstavováním vozidel těžké nákladní dopravy jsou v Plzni o to výraznější, že tato doprava není na území města dostatečně organizována a regulována.

„Neorganizované parkování ve veřejném prostoru města nevytváří vhodné podmínky pro naplnění povinné doby denního či týdenního odpočinku řidičů. Řidičům tento způsob nezajišťuje kvalitní odpočinek ani jejich stravovací a hygienické potřeby,“ konstatují v analýze.

