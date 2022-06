Plzeň získá zanedbané území Papírenského parku a zpřístupní ho lidem

Představitelům města se v poslední době podařilo s vlastníkem území o celkové rozloze zhruba 33 tisíc metrů čtverečních, kterým je společnost VKPP, dohodnout na podmínkách směny za pozemek města mezi areálem DEPO2015 a Radbuzou.

Úřady už nyní chystají podklady pro úpravy parku. „Otázka budoucnosti parku je vyřešená. Zastupitelé schválili záměr získat Papírenský park. Zástupce firmy VKPP Pavel Basl byl ochotný směnit ho za pozemky pod areálem DEPO2015, kde je dnes parkoviště. Zastupitelé s tím souhlasili. Rozdíl v ceně pozemků se bude řešit doplatkem podle znaleckých odhadů a doplácet bude majitel parku,“ vysvětlil náměstek primátora pro ekonomiku David Šlouf.

Prohlásil, že nyní má město území ve výpůjčce a může začít připravovat jeho revitalizaci. „Zájem města je, aby z toho byl plnohodnotný park, kde budou lidi moci relaxovat,“ konstatoval.

Park čeká kácení náletových dřevin i stromů

Silvie Hašlová ze spolku Pěstuj prostor považuje za dobrou zprávu, že bude park patřit městu. Uvedla, že spolek se před lety o park začal zajímat na základě podnětů občanů, kteří na nedobrý stav lokality a její nepřístupnost upozorňovali.

„Je to poměrně velké zelené území v místě, kde zeleně není dost. Je škoda, že většina byla dlouhodobě nepřístupná. Myslím, že může dobře sloužit pro relaxaci i nějaké drobné společenské akce,“ sdělila Silvie Hašlová.

Podle náměstka primátora pro životní prostředí Michala Vozobule nyní odborníci prověřují kondici parku. „Jeho stav není dobrý. Bude se tam muset hodně zasahovat a například odstranit náletové dřeviny,“ řekl.

Náměstek se domnívá, že zpřístupnění území nebude jednoduché. Bude zřejmě zapotřebí udělat zajišťovací práce a pokácet stromy, které by mohly někoho ohrozit. „Potom by se mohla vypsat soutěž na finální podobu parku. Ta by se měla projednat také s veřejností,“ sdělil.

Prvotní náklady na zpřístupnění budou vysoké

Odbornice Správy veřejného statku Hana Hrdličková, která se věnuje městské zeleni, Papírenský park považuje za hodně zajímavé a hodnotné území. Připomíná, že město má zájem jej převzít přes deset let. Tvrdí, že v souvislosti s tím se probírala otázka, za jakých okolností by se lokalita mohla zpřístupnit pro veřejnost. Hrdličková upozorňuje, že vlastníci území roky neudržovali.

„Takže prvotní náklady na zpřístupnění pro veřejnost budou vysoké. Znamená to vyčistit podrost, aby byla oblast průchozí. Také to ale znamená, že je nutné důsledně prověřit každý strom. Mnoho z nich je zasaženo nějakou hnilobou nebo mají jiná poškození,“ popisuje. Připomíná nutnost předejít nebezpečí pádu stromu na veřejném místě.

Papírenský park je spojený se vznikem areálu papírny na pravém břehu Radbuzy v 19. století. Papírna fungovala jako soukromý podnik do konce druhé světové války. Po ní stát areál znárodnil a začlenil do Západočeských papíren. V 70. letech minulého století byla na jižním okraji parku postavena mateřská škola. Výroba papíru se v areálu zastavila v roce 2004. V roce 2009 se radnice zabývala návrhem vyměnit část Papírenského parku za unikátní Luftovu zahradu u Tyršova mostu.

Vlastník parku navrhoval změnu územního plánu města, aby bylo v zahradě možné postavit bytový dům. Záměr narazil na odpor části zastupitelů i veřejnosti a neprošel.