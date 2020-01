Studenti z Plzně vypráví prostřednictvím komiksů o lidech na sklonku války

Kvůli svému židovskému původu utekl Petr Mayer v roce 1940 z Československa do Palestiny. Během strastiplných pěti let málem zemřel, mimo jiné se účastnil obléhání města Dunkerque. Do rodné země se nakonec dostal s armádou generála Pattona.

Také jeho příběh obsahuje připravovaná kniha komiksů studentů plzeňské umělecké fakulty zvané Sutnarka. Za nápadem knihu vydat stojí Markéta Čekanová, což je ředitelka organizace Paměť národa pro Plzeňský kraj. Iniciovala spolupráci s ateliérem komiksu a ilustrace pro děti a vybrala pro něj dvanáct pozoruhodných osobností. Polovinu tvoří Češi, druhou cizinci. Scénář vytvořila Kristýna Plíhalová.

„Podle literární předlohy si nejdříve uděláte hrubé rozkreslení. Rozmístíte si jednotlivá políčka, aby se vám do nich vešel text. Až potom provedete finální kresbu,“ nastínila obvyklý postup odborná asistentka ateliéru Marie Kohoutová.

Úkolem mladých autorů je, aby vystihli důležité momenty v životě pamětníků na osmi stránkách. Dopředu si musejí nastudovat historické materiály i různé archivní dokumenty.

Pomocí a inspirací pro ně jsou natočené rozhovory pořízené dokumentaristy právě z Paměti národa. Zatímco někteří už mají hotovo, jiní se teprve nedávno pustili do pátrání. Výsledek odevzdávají za necelý měsíc.

Do tématu se nadšeně vrhl například Ondřej Malina, který zpracovává už zmíněný Mayerův příběh. Vůbec nejemotivnější moment pro něj představuje potopení lodě Patria u palestinského přístavu Haifa, na které se jednadvacetiletý muž židovského původu plavil a na níž zahynulo asi 270 lidí.

„Ačkoli zažil mnoho náročných situací, snažil jsem se zachytit i jeho humor, se kterým svoje vyprávění podává. Nechtěl jsem, aby to byl jen suchý popis událostí,“ vysvětlil Malina.

Jeho spolužačka Kateřina Buriánková zase čtenářům přiblíží zážitky Jaroslava Běla ze Skočic u Přeštic na Plzeňsku. Mimo jiné líčí, jak s rodinou na jaře 1945 ubytovali osm amerických vojáků. „Ti na poli u domu hráli fotbal a úplně jim ho zničili,“ uvedla studentka třetího ročníku.

Oba ilustrátoři se shodují, že práce na knize je baví a je pro ně důležitou zkušeností. „Doufám, že tato příležitost pro ně bude odrazovým můstkem pro jejich budoucí profesi,“ doplnila Kohoutová.

Publikace má vyjít na konci dubna, aby si ji lidé mohli už na květnovém 75. výročí konce války pořídit. Čtenáři zde objeví také osudy amerických veteránů Jamese Duncana, George Thompsona či belgického vojáka Louise Gihoula.