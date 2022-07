Muže soudí za padělání diplomů a covid pasů, už dříve dostal podmínku

I když Martin K. nedodělal vysokou školu, při výměně občanského průkazu úřednici předložil diplom prokazující získání titulu bakalář. A protože podle svých slov patří mezi odpůrce očkování, pořídil si i falešný covid pas dokládající vakcinaci proti covidu-19.

„S obžalobou souhlasím, jsem ochoten přijmout trest. Diplom jsem použil jen pro zapsání titulu do občanského průkazu. Průkaz už mám jiný, v něm titul není. Covid pas jsem nepoužil, ten nebyl funkční,“ prohlásil Martin K. u soudu, kde mu za padělání a pozměnění veřejné listiny hrozí až šestiletý trest. Státní zástupce však v jeho případě zvažuje peněžitý trest v řádu desítek tisíc korun.

Falešný diplom i covid pas pořídil Martin K. podle svých slov od bývalého zaměstnance Západočeské univerzity Pavla Kubeše. Nasměroval jej k němu inzerát, když řešil, jak přejít na vysoké škole na distanční studium. K bakalářskému titulu mu chyběl poslední rok.

„Cena byla 13 tisíc korun s tím, že musím vyhotovit bakalářskou práci a pak se dostavím na obhajobu. Když začala covidová epidemie, dozvěděl jsem se, že to půjde zařídit a nebude ani obhajoba. Po nějaké době mi Kubeš zavolal, že má diplom hotový. Předal mi ho u nákupního centra. Zaplatil jsem mu tam 13 nebo 15 tisíc korun,“ vypověděl pak na policii Martin K.

Za falešná vysvědčení dostal podmínku

Kubeše loni na jaře potrestali plzeňští soudci za výrobu a prodávání falešných maturitních vysvědčení i vysokoškolských titulů podmínkou. Podle státního zástupce pak Kubeš falešné dokumenty vyráběl dál, činnost rozšířil o tisk falešných potvrzení očkování proti covidu a také podle spisu tiskl falešné dvoutisícovky, které se loni objevovaly zejména v Plzni a Praze.

„V případu padělání peněz se cítím být nevinen,“ prohlásil dnes Kubeš u soudu a poprvé od začátku vyšetřování začal vypovídat. K soudu ho přivezla vězeňská eskorta.

S falešnými penězi spojuje muže bydlícího kousek od něj. „On si ode mne půjčil inkoustovou tiskárnu a pak přišel, abych mu nařezal archy s bankovkami. To jsem odmítl, byl by z toho průser,“ prohlásil Kubeš.

Tvrdil, že k tisku falešných maturitních vysvědčení a vysokoškolských diplomů jej tlačili dva muži z Prahy. Jeden mu prý vyhrožoval, že když nebude dělat, co chtějí, zničí mu pověst i u jeho klientů, pro které programoval.

„Na e-mail mi chodily podklady pro tisk maturitních vysvědčení. Měl jsem strach, mohlo to být i od policie. Tiskl jsem vysvědčení nebo diplomy, nafotil je, obrázek jsem poslal, ale samotný dokument nikomu nepředal. Skartoval jsem je. Maturitní vysvědčení jsem vyhotovoval, nebyla za to žádná protislužba. Vše jsem zničil, co zůstalo, jsem předal policii. Já si řekl, že nikomu nic nedám, ať si dodělají školu,“ tvrdil u soudu obžalovaný.

Tiskl někdo jiný, já spal, tvrdí

Kubeš připustil, že vytiskl několik covid pasů. U nich argumentuje, že šlo o potvrzení, která očkovací centra posílala naočkovaným.

Loni na podzim ho zatkla zásahová jednotka. Soudce jej v říjnu pustil na svobodu, na jaře jej však policisté zatkli znovu, to už skončil ve vazbě.

Policisté odvezli dva pytle dokumentů. Kubeš tvrdí, že dvě hodiny před zásahem policistů od něj odcházeli muž se ženou, kteří tam tiskli na tiskárnách.

„Nevím co tiskli, já spal ve vedlejší místnosti. Co chtěli vyhodit, dali do pytlů. Ale už byli líní vyhodit to do popelnice,“ prohlásil u soudu.

Kubeš tvrdí, že i když sám nakupoval speciální papíry za tisíce korun, sám z tisku nic neměl. Soud plánuje výslech více než dvaceti svědků.