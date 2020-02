Žena, která skočila v Plzni z pátého patra za dcerou, v nemocnici zemřela

Informaci o ženině úmrtí potvrdila policejní mluvčí Ivana Jelínková. „Žena svým zraněním v nemocnici podlehla. Bližší informace s ohledem na rodinu poskytovat nebudeme,“ řekla Jelínková.

Mluvčí Fakultní nemocnice v Plzni Gabriela Levorová ve čtvrtek ráno sdělila, že dívka je mimo ohrožení života a je ve stabilizovaném stavu.

Tragédie se stala ve středu po osmé hodině ráno v Těšínské ulici. Z okna panelového domu nejprve vypadla desetiletá dívka, o několik minut později na zem dopadla i její matka.

Dívce okamžitě poskytovali pomoc tři mladí lidé, kteří také zavolali záchranku. Dítě utrpělo těžká zranění dolních končetin a hlavy, které by ale nemělo mít fatální následky.

Zatímco záchranáři ošetřovali dívku, inspektor si všiml, že v okně bytu v pátém patře se pohybuje žena. „Dostal se do chodby domu na balkon a snažil se s ženou komunikovat,“ popsala mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Žena ale vůbec nereagovala, nekomunikovala, ani jedenkrát na záchranáře neotočila hlavu, jen se dívala před sebe.

Zhruba po deseti minutách vyskočila z okna. „Utrpěla těžká zranění hlavy a je ve vážném stavu,“ uvedla ve středu Svobodová.

Okolnosti případu prověřuje policie

Podle zdroje blízkého rodině byla dívka nemocná. „Holčička má vážné zdravotní potíže. Při včerejší nešťastné události se ji matka snažila zachránit,“ zdůraznila příbuzná, která za rodinou okamžitě po neštěstí přijela.

Obyvatelé, kteří žijí ve stejném panelovém domě, jsou z události v šoku. Oslovení nájemníci hovoří o rodině jako o bezproblémové.

„Jsou to moc milí a slušní lidé. Vůbec si to nedokážu vysvětlit. Nechápu, co se stalo,“ vypověděla jedna ze sousedek.

Před několika týdny se s matkou potkala další nájemnice. „Ptala jsem se jí, co se stalo, protože byla smutná. Řekla mi, že malá je nemocná a byla asi měsíc v nemocnici,“ zavzpomínala. Když se doptávala, co konkrétně s dcerou je, žena jen sklopila oči a rozplakala se.

„Bydlí tady s manželem a dvěma dcerami. Obě děti má moc ráda a hezky se o ně vždycky starala,“ doplnila.

Policisté zatím k případu bližší informace nesdělili. „Policisté prověřují veškeré okolnosti případu tak, aby mohli s jistotou říci, zda se jedná o nešťastnou náhodu, sebevraždu nebo trestný čin,“ dodala policejní mluvčí.

Z panelového domu spadlo dítě, žena se vrhla za ním (19. 2. 2020)