Hledá se muž, který se násilím dobýval do domů v Plzni, může být ozbrojený

Policisté nejprve vyhlásili pátrání po neznámém muži s tím, že uváděli pouze jeho popis. „Hledaný muž je zhruba 170 až 175 cm vysoký, má krátce střižené vlasy. Na sobě měl tmavou bundu do pasu, světlé kalhoty, zřejmě džíny, a okolo krku silnější řetízek nebo několik řetízků,“ sdělila policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Po poledni policisté upřesnili, že hledají dvaatřicetiletého muže ze Slovenska, který se jmenuje Ján Marčo.

Policisté žádají občany, kteří by měli informace o hledaném, aby ihned kontaktovali linku 158.

„Vzhledem k tomu, že dotyčný může být ozbrojený, nedoporučujeme občanům, aby se ho pokoušeli zadržet,“ varuje mluvčí.

Hledaný ozbrojený muž se podle policie dožadoval vstupu do několika objektů v Plzni Černicích. O jaké objekty jde, ale policie neupřesnila.

Podle zjištění MF DNES jedním z nich je restaurace Purkmistr. Co bylo motivem mužova jednání, policisté zjišťují. V souvislosti s případem nebyl nikdo zraněn.

Policie zatím nepodala bližší informace o tom, co přesně se stalo. Po 13. hodině policisté informovali, že zadrželi jednoho člověka. Zda jde o ženu, či muže a jakou spojitost s případem má, odmítla mluvčí sdělit. Pátrání po zmíněném Slovákovi však pokračuje.

Podle serveru krimi-plzen.cz došlo dnes nad ránem v Černicích k vloupání do objektu jedné ze zdejších firem, do rodinného domu v Jeřabinové ulici a do dalších objektů, kde pachatel vykopával dveře. Údajně ho viděla jedna z obyvatelek, která přivolala policii. Pachatel utekl přes ploty.

Podezřelého hledají desítky policistů, zásahová jednotka, nad Černicemi létá i policejní vrtulník. Policisté prohledávají okolí včetně projíždějících trolejbusů.