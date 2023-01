Osadní výbory ve dvou čtvrtích Plzně se zrušily, rozhodla o tom sporná anketa

V zastupitelstvu se probíraly argumenty odpůrců i zastánců osadních institucí a padl slib, že se uskuteční ankety, ve kterých místní řeknou, zda o výbory, které se mají zabývat lokální problematikou a upozorňovat na ni samosprávu, stojí. Ty se uskutečnily s prvním kolem voleb prezidenta.

Většina hlasujících v anketách byla pro zachování výborů, ale rozhodnutí samosprávy to nezměnilo. Vedení obvodu totiž zachování osadních výborů podmínilo tím, že by se pro něj musela vyslovit většina všech voličů registrovaných v oblasti a ne pouze většina hlasujících. Toto poměrně náročné kritérium nebylo splněno.

Zmíněné kritérium bylo výrazně přísnější než platí u místního referenda, kdy je nutné k prosazení stanoviska dosáhnout vyjádření 25 procent oprávněných voličů.

Starosta městského obvodu David Procházka z ANO tvrdí, že nastavení pravidel pro anketu mělo ověřit, jak moc lidé o dosavadní výbor stojí. „Měli jsme informace, že někteří lidé o výborech ani nevěděli. Na druhou stranu nám bylo v zastupitelstvu prezentováno, že je tam lidé chtějí. Pokud by pro výbory byla většina lidí, rozhodnutí bychom změnili. Ale většina lidí by byla víc než těch 50 procent. Tak byla anketa postavená,“ vysvětluje.

Většina byla pro zachování výborů

Starosta poukazuje na to, že k prezidentským volbách v Radobyčicích a na Valše přišlo kolem 75 procent voličů a v anketách jich hlasovalo mírně přes 50 procent. V obou případech pro zachování výborů lehce nadpoloviční většina hlasujících. Podle starosty se tedy jednalo „pouze“ o zhruba čtvrtinu všech oprávněných voličů.

Například předseda plzeňské TOP 09 Michal Vozobule bez ohledu na smysl osadních výborů považuje nastavení pravidel pro anketu za špatné. „Zastupitelstvo obvodu prostě výbory nechtělo. Pokud by řekli, že budou do těch dvou lokalit jezdit a že nepovažují osadní výbory za efektivní, bylo by to fér. Ale pokud udělali anketu a stanovili, že požadují, aby pro zachování výboru byla nadpoloviční většina všech oprávněných voličů, tak na tohle se hlasovací lístky tiskly v podstatě zbytečně,“ uvedl.

Tak přísné kritérium považuje za v praxi těžko splnitelné. „Pokud si chce někdo ověřit zájem veřejnosti, je úsměvné, když to udělá takhle,“ konstatoval.

Místostarosta obvodu Pavel Šrámek z Pirátů připouští, že stanovené pravidlo pro anketu bylo přísné. Zdůrazňuje ale, že vůli zvoleného zastupitelstva by nemělo být snadné překonat. „Navíc všichni lidé dostali dopis, kde byly podmínky uvedené. Nikdo to nenapadnul. Nikdo neřekl, že se mu to nezamlouvá nebo že má námitku,“ upozorňuje. Připomíná, že členy zastupitelstva obvodu jsou čtyři lidé z Valchy.

Podmínka pro zachování výboru byla přísná

Osadní výbor v Radobyčicích v minulosti vedl Petr Baloun z ODS. Ten se domnívá, že anketa byla připravena účelově. Tvrdí, že v dopise vedení obvodu k anketě jsou nepravdivé údaje. „Píše se tam, že za minulé volební období náklady na činnost výboru byly 1,5 milionu. Spočítal jsem si to. Byl to necelý milion. A chyběla tam zásadní informace, že lidé, kteří byli členy výboru se vyjádřili, že jsou ochotni pracovat zadarmo,“ sdělil.

Osadní výbor Valchy vedla Libuše Hubáčková z KDU-ČSL. I ona považuje podmínku získat pro zachování výboru hlasy nadpoloviční většiny všech voličů za velice přísnou. Domnívá se, že práce výboru měla smysl. „Iniciovali jsme například vznik územní studie nebo jsme bojovali s developerem,“ popisuje.

Upozorňuje, že se při činnosti výboru setkávali zástupci všech spolků, které na Valše působí. „A to mi přišlo velmi důležité,“ konstatovala. Libuše Hubáčková považuje za paradox, když vedení obvodu poukazuje, že se neustavením osadních výborů ušetří a samo chtělo zvyšovat odměny neuvolněným zastupitelům, členům výborů a komisí. „To mi přišlo nemorální. Ten bod stáhli z jednání po mé velké kritice,“ prohlásila.