Narkomana soudí za ubodání těhotné ženy. Udělala si to sama, tvrdí muž

Státní zástupce navrhuje pro devětadvacetiletého Pavla Šugára za opilství osmileté vězení. Původně byl případ kvalifikovaný jako vražda. Jenomže podle znalců byl muž v době činu nepříčetný.

„Obžalovaný se vlivem dlouhodobého užívání pervitinu dostal do residuálního stavu a psychické poruchy s pozdním nástupem. Tedy do stavu, kdy měl rozpoznávací a ovládací schopnosti zcela vymizelé. V tomto stavu loni 13. srpna v bytě zaútočil kuchyňským nožem na poškozenou z Karviné, která tam byla na návštěvě, a způsobil jí tak mnoho bodných a bodnořezných ran zejména v oblasti hlavy, trupu a dolních končetin. Žena v důsledku vnitřní i zevní krevní ztráty zemřela,“ viní obžalovaného státní zástupce Roman Šustáček. Podle spisu byla devětadvacetiletá žena zhruba ve 14. týdnu těhotenství.

Podle vyšetřovatelů pachatel po útoku z bytu odešel a ženu nechal ležet na zemi, aniž by se jakkoliv zajímal o její zdravotní stav. Došel na policejní oddělení v Nejdku, kde řekl, že ho žena napadla a on ji zranil.

Říkala mi, že přišla z pekla, tvrdí obžalovaný

Šugár dnes u soudu uvedl, že s obžalobou nesouhlasí a vinu popírá. Podle něj je sporný celý popis obžaloby i popis zranění, která poškozená utrpěla.

Tvrdí, že ženu poznal asi dva týdny před tím, než zemřela. Sex spolu měli, ale dítě rozhodně nebylo jeho. „Začala se projevovat divně. Fetovala každý den, kouřila, šňupala, dávala si to do injekcí. Říkala mi, že je ďábel, že přišla z pekla. Nechápu, jak mohla být pobodána zezadu. Z mé strany je to nepochopitelné. Já žádný nůž neměl, všechno si to udělala sama. Začala se sama bodat, byla posedlá,“ tvrdí u soudu Šugár.

Přiznal, že v osudný den si dal pervitin, ale tvrdí, že nikdy po požití drog žádné problémy neměl a choval se vždy normálně. Naopak byl komunikativnější, nemusel spát ani jíst.

Řekl, že je mu líto, co si žena sama způsobila. „Mohl jsem tomu třeba zabránit, byla to mladá žena,“ litoval. Zároveň řekl, že si všechno z oné noci pamatuje.

Když ho soudce upozornil, že není obžalovaný z vraždy jen proto, že znalci řekli, že byl ve stavu nepříčetnosti a Šugár to nyní popřel, když uvedl, že si vše pamatuje, odpověděl, že nic nespáchal.