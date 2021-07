Nová část plzeňského okruhu už je průjezdná bez omezení

Proč je asi 200 metrů dlouhý úsek silnice zprovozněný o dva měsíce později, než zbytek silnice? Podle Zdeňka Kuťáka pověřeného řízením plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic je vysvětlení jednoduché.



V části právě otevírané silnice vedla původní vozovka, kterou motoristé zajížděli do zdejší obytné zástavby a k Boleveckému rybníku.



„V úseku mezi Plaskou a ulicí Pod Stráží - ve směru ke Studentské mohly začít stavební práce až v okamžiku, kdy byl v rámci předčasného užívání zahájený provoz ve zbývající části nově vybudované komunikace. Do té doby musel být zajištěný na původní komunikaci provoz, a nebylo tak možné budovat čtyřpruhovou komunikaci v plném profilu,“ vysvětlil Kuťák, proč od 22. května musel autům v úseku mezi Plaskou a ulicí Pod Stráží stačit jeden pruh pro každý směr.

S dokončováním vozovky ve směru do Studentské ulice stavbaři dodělávali v jejím sousedství i chodník s cyklostezkou a protihlukovou stěnu.

Dělníci dokončují navážení materiálu

V současné době chybí z celé stavby dokončit propojení mezi původním kruhovým objezdem pod Bílou Horou a novou kruhovou křižovatkou kolem podpěry železničního mostu.



I tato důležitá propojka dlouhá něco přes 100 metrů má být hotová v září. V současné době dělníci s těžkou technikou dokončují navážení materiálu do náspu vlečky do průmyslového areálu pod Bílou Horou. Loni v ní museli vybagrovat průjezd, když potřebovali provizorní silnici, po které by se dalo objet staveniště.



Výstavba nové silnice kolem Boleveckého rybníku začala před dvěma lety, a je jednou z pěti staveb, které po roce 2032 vytvoří nové propojení od dálnice D5 v Černicích s výpadovkou na Karlovy Vary mimo centrum Plzně.