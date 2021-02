Kraj dostal mimořádnou dodávku vakcín Pfizer, putovala na Tachovsko

11:28

Senioři nad 80 let z kartotéky praktického lékaře Josefa Dvořáka z Nýřan na Plzeňsku mají co slavit. Kolem 90 procent z nich bylo totiž naočkováno přímo v ordinaci praktika. Očkování by se v Plzeňském kraji mělo v příštích dnech zrychlit. Kraj dostal mimořádnou dodávku vakcín, dorazit by měly i ty slíbené.