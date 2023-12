Záchrana lyžaře u Černého jezera byla složitá, hrozí mu až stotisícová pokuta

Horská služba zachraňovala lyžaře minulý pátek. Snažil se sjet stěnu jezera a tím uvolnil malou lavinu, která mu sebrala lyže a částečně ho zasypala. Mladému lyžaři se sice nic nestalo, ale sám se nedokázal ze sněhového sevření dostat, a proto si mobilním telefonem zavolal o pomoc.

Stalo se tak v přísně chráněné přírodní rezervaci CHKO Šumava, v takzvané no-go zóně, kam člověk nesmí. Ani pěšky, na kole či na lyžích.

Podle mluvčího Národního parku (NP) Šumava Jana Dvořáka se návštěvník Šumavy choval velice nezodpovědně, když do této oblasti vůbec vstoupil.

„Ohrozil nejen svůj život, ale i život zasahujících členů horské služby. Sníh tady nebyl stabilní. V neposlední řadě se zachoval nezodpovědně vůči přírodě. V oblasti Jezerní hory žije kriticky ohrožený tetřev hlušec,“ upozornil Dvořák.

V Alpách i na Slovensku se za výjezd platí

Tetřev hlušec se nesmí v zimním období rušit. K dispozici má málo potravy a pokud ho někdo vyruší, utíká před ním a tím spotřebuje spoustu energie. Rychleji se vysílí a může dojít k jeho úhynu.

NP bude chtít od lyžaře vysvětlení, proč se do nebezpečné oblasti vůbec vypravil a povede s ním správní řízení. Udělit mu může pokutu až do výše 100 tisíc korun.

I když například na Slovensku či v Alpách za výjezd horské služby platí samotný zachráněný, v České republice to legislativa neumožňuje.

Nad jednáním lyžaře kroutí hlavou i samotní členové Horské služby (HS) Šumava. Za velký hazard považují to, že lyžař do nebezpečné oblasti vstoupil sám. Kdyby ho lavina zavalila, nikdo by ho nenašel. Podle horské služby ztratil lyže hned při prvním provedeném oblouku.

„Měl štěstí, že se nezranil. Mohl si něco zlomit, jsou tam popadané souše, mohl se na ně napíchnout...,“ vysvětlil obavy náčelník HS Michal Janďura.

Upozornil, že dvouhodinový zásah byl pro jeho dva členy, takzvané lavinové preventisty, které dispečer k Černému jezeru vyslal, náročný. Na místě bylo kolem metru sněhu, v závějích ještě více. I když jsou na podobné zásahy vycvičení, mají lavinovou výbavu včetně skialpinistických lyží a lokalitu dobře znají, dostat se k místu bylo složité.

Šumava je obecně vnímána jako nelavinové pohoří, při běžné zimě se ale každoročně uvolní několik lavin. Mezi lavinové katastry kromě Černého jezera patří i Čertovo a Plešné. Lavinoví preventisté tady pravidelně situaci monitorují.

„K sesuvu sněhu může dojít v podstatě v jakékoliv lokalitě se sklonem svahu 30 stupňů a s větším množstvím sněhu,“ upozornil Janďura a dodal, že se v pátek jednalo o mimořádnou událost. Podobný zásah téměř ve stejné oblasti pamatuje z roku 2007, kdy ke zraněnému freestyle lyžaři musel být i kvůli bezpečnosti zasahujících horských záchranářů povolán vrtulník.