Při porodu mohlo spadnout až ze 70 centimetrů, řekl znalec k vraždě miminka

Dvaatřicetiletá Jana F. porodila nechtěného syna 23. července 2017 doma v bytě v Plzni. Podle spisu se dítě narodilo životaschopné, ale porod prý ženu překvapil, protože termín měla o několik týdnů později.

Miminko nechala ležet na povlečení v koupelně, kde ho záhy našla její matka. Ta se zděsila, protože o těhotenství své dcery neměla tušení.

„Řekla mi, ať ho odvezu do babyboxu. Zabalila jsem ho do županu a jela s ním na Denisovo nábřeží. Po cestě se dítě nijak neprojevovalo, nebrečelo, přišlo mi jako předčasně narozené,“ popsala u soudu matka Jany F.

Novorozence si pak převzali lékaři fakultní nemocnice, kde ale dítě druhý den zemřelo. Podle obžaloby podlehlo zraněním, která mu po porodu způsobila matka.

Jenže ta od počátku tvrdí, že dítěti neublížila. Sama si ale nedokáže vysvětlit, jak k jeho smrtelným zraněním došlo. Před soudem nařkla matku, že jí dítě cestou do babyboxu muselo v autě upadnout.

Dítě mohlo při porodu spadnout z výšky až 70 centimetrů

Dnes u soudu vypovídal soudní znalec z oblasti gynekologie. Podle něj pravděpodobně šlo o překotný porod. „Což znamená, že od začátku kontrakcí do porodu uplynuly méně než tři hodiny. Po několika málo zatlačení v podřepu těhotné došlo k porodu plodu, který vypadl z rodidel na podlahu koupelny, kde byl župan,“ uvedl znalec.

Podle dokumentace dítě takto spadlo z výšky dvaceti centimetrů.

Znalec však dospěl k názoru, že podle délky pupečníkové šňůry, to mohlo být až ze 70 centimetrů. „V tom případě mohl být dopad energie na hlavičku novorozence významný,“ domnívá se znalec.

Podle jeho kolegů, kteří se k případu vyjadřovali již dříve, na hlavičku dítěte krátce po narození působila síla, která zlomila některé kosti lebky a způsobila těžká poranění mozku. Odborníci vyloučili, že by smrtelná poranění mohla vzniknout například tím, že by dítě někomu upadlo na zem nebo by novorozenec třeba upadl na umyvadlo. Chlapec žil asi 36 hodin.

Ani novým znaleckým posudkem se ale nepodařilo vysvětlit, kdo a jak způsobil novorozenci těžké poranění mozku. Soudce si proto vyžádal ústavní znalecký posudek z oborů soudního lékařství a gynekologie a porodnictví, jehož vypracování může trvat několik měsíců.

Obhajoba přišla během projednávání případu s několika scénáři, jak se vše odehrálo. Kromě toho, že miminko upadlo babičce během převozu do schránky pro nechtěné děti, mohlo se zranit během převozu v sanitce nebo později přímo v nemocnici.

Při opětovném projednávání případu se mezi lékaři také rozhořel spor, kdy je těžké poranění mozku u novorozeného dítěte zjistitelné. Dnes už bývalý obhájce Jany F. v minulosti předložil soudu odborný posudek primáře dětského a novorozeneckého oddělení Domažlické nemocnice Františka Zahálky, který uvedl, že tak závažné poranění se projeví v řádu desítek minut, maximálně do hodiny.

„Trvám na tom, že pokud došlo k poranění v takovém rozsahu, jaké je v dokumentaci, už první lékař by je pečlivým vyšetřením musel poznat,“ uvedl doktor Zahálka u soudu.

Ze spisu ale vyplývá, že lékařka, která dítě vyndala z babyboxu, ani záchranáři, kteří podchlazené miminko převáželi v termofolii na novorozenecké oddělení do nemocnice, žádné poranění nezjistili.

Ani při příjmu na novorozenecké oddělení plzeňské fakultní nemocnice prý nic nenaznačovalo poranění mozku. Stav dítěte se podle spisu začal zhoršovat až asi 20 minut po přijetí. Objevilo se větší množství krve v dutině ústní, kterou lékaři odsávali.

Dítě bylo vzápětí převezeno na novorozeneckou jednotku intenzivní a resuscitační péče, kde se u něj začaly objevovat křeče a bylo nezbytné je napojit na umělou plicní ventilaci.

Soud opět řeší mrtvé dítě z babyboxu (9. 7. 2019)

Patologové u soudu vysvětlovali, že rozsah hlavního poranění mozku dítěte zjistili až při pitvě. Navíc podle jejich zkušeností nemusí lékař u novorozence při vyšetřování hlavičky pohmatem zlomeniny kostí lebky vůbec odhalit.

Jana F. se přiznala, že dítě si nechtěla nechat. Měla už sedmiletého syna a druhé dítě bylo pro ni překážkou. S přítelem se proto domluvili, že porodí v zahraničí a novorozence si vezme jeho známá. Předčasný porod ale plány zhatil.

I přesto ale Jana F. tvrdí, že dítěti neublížila. Tvrdí, že mu ani nepodvázala pupeční šňůru a ani babička si nepamatuje, kdo tento úkon provedl.

Tato nejasnost je jedním z důvodů, proč před rokem Nejvyšší soud ČR zrušil Janě F. pravomocný sedmnáctiletý trest a propustil ji z vězení. „Obviněná by na jedné straně činila kroky zachraňující život novorozence, a na straně druhé by takřka současně jednala způsobem, jímž by měla jeho život zničit,“ vyřkl senát Nejvyššího soudu ČR.

Ženě za vraždu hrozil až výjimečný trest. Pokud by se nyní po doplnění dokazování prokázalo, že jednala v rozrušení z porodu, mohl by být případ posouzený jako vražda novorozence matkou. V tomto případě by ženě hrozil výrazně nižší trest.